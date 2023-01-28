Спростували головний міф про схуднення

Результати досліджень показують, що менша кількість прийомів їжі важливіша для схуднення, ніж те, коли людина їсть.

Нове дослідження інтервального голодування

У рамках нового дослідження вчені з Медичної школи Університету Джона Хопкінса протягом шести років стежили за звичками понад 500 осіб. Виявилося, що на зміну ваги найбільше впливає розмір порції та частота споживання їжі, а не інтервал між ними. Таким чином, вчені спростували популярну ідею інтервального голодування як корисну стратегію зниження ваги.

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Інтервальне голодування — дієтична стратегія, коли людина харчується лише протягом короткого проміжку часу. Наприклад, при методі 16:8 не їдять протягом 16 годин, а снідають, обідають та вечеряють протягом восьми годин.

У новому дослідженні взяли участь 550 людей. Вони дотримувались певної схеми харчування, а вчені просто відстежували час і розмір щоденного прийому їжі та зіставляли їх з моделями втрати ваги за шестирічний період.

Інтервальне голодування не допомагає схуднути

Кожен учасник дослідження використовував програму для смартфона, щоб записувати час сну, пробудження та прийом їжі протягом кількох тижнів. Це дозволило дослідникам відстежувати час від першого до останнього прийому їжі для кожного учасника, а також час від пробудження до першого прийому їжі та час від останнього прийому їжі до сну.

Жодного зв'язку між часом щоденного прийому їжі людиною та змінами ваги протягом шести років не спостерігалося. Таким чином, неважливо, їв учасник усю їжу протягом короткого чи довшого періоду. Що дійсно мало значення для ваги, так це загальна кількість середніх та великих прийомів їжі. Результати дослідження показали, що просто скорочення порції та зменшення кількості прийомів їжі, зрештою, призводить до втрати ваги.