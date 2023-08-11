Через війну інсульт "помолодшає" на 10 – 15 років, – МОЗ

В Україні через війну середній вік пацієнтів з діагностованим інсультом може знизитися орієнтовно на 10 – 15 років.

За даними МОЗ у 2023 році кількість пацієнтів з інсультом збільшилася на 16%. Тож, у міністерстві працюють над тим, аби запобігти подальшому зростанню цього показника.

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Станом на зараз в Україні діє 229 медичних закладів, які надають послуги за пакетом "Медична допомога при гострому мозковому інсульті".

МОЗ продовжує працювати над створенням мережі медичних закладів, в яких є все необхідне для надання якісної медичної допомоги пацієнтам з інсультом, та впровадженням нових ефективних методик для діагностики та лікування інсульту,

– повідомили в міністерстві.

Наразі запрацювали оновлені маршрути для пацієнтів з інсультами. Це сприяє зниженню летальності та інвалідизації.

Кожен громадянин та громадянка мають право на безкоштовне лікування гострого інсульту в закладах охорони здоров’я.

У пакет безкоштовної допомоги входить, зокрема: