Через війну інсульт "помолодшає" на 10 – 15 років, – МОЗ

11 серпня 2023, 16:40
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Джерело:

МОЗ

В Україні через війну середній вік пацієнтів з діагностованим інсультом може знизитися орієнтовно на 10 – 15 років.

За даними МОЗ у 2023 році кількість пацієнтів з інсультом збільшилася на 16%. Тож, у міністерстві працюють над тим, аби запобігти подальшому зростанню цього показника. 

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Станом на зараз в Україні діє 229 медичних закладів, які надають послуги за пакетом "Медична допомога при гострому мозковому інсульті".

МОЗ продовжує працювати над створенням мережі медичних закладів, в яких є все необхідне для надання якісної медичної допомоги пацієнтам з інсультом, та впровадженням нових ефективних методик для діагностики та лікування інсульту,
– повідомили в міністерстві.

Наразі запрацювали оновлені маршрути для пацієнтів з інсультами. Це сприяє зниженню летальності та інвалідизації.

Зверніть увагу! Кожен громадянин та громадянка мають право на безкоштовне лікування гострого інсульту в закладах охорони здоров’я.

У пакет безкоштовної допомоги входить, зокрема:

  • діагностика;
  • проведення тромболітичної терапії;
  • перебування у реанімації;
  • реабілітація;
  • малоінвазивна хірургія судин;
  • харчування в стаціонарі.

Автор: Анастасія Лукашевська