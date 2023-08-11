Из-за войны инсульт "помолодеет" на 10 - 15 лет, – Минздрав

В Украине из-за войны средний возраст пациентов с диагностированным инсультом может снизиться ориентировочно на 10 – 15 лет.

По данным Минздрава в 2023 году количество пациентов с инсультом увеличилось на 16%. Поэтому в министерстве работают над тем, чтобы предотвратить дальнейший рост этого показателя.

Смотрите также Назвали 6 основных продуктов, уменьшающих риск сердечных заболеваний

В настоящее время в Украине действует 229 медицинских учреждений, которые предоставляют услуги по пакету "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте".

Минздрав продолжает работать над созданием сети медицинских учреждений, в которых есть все необходимое для оказания качественной медицинской помощи пациентам с инсультом, и внедрением новых эффективных методик для диагностики и лечения инсульта.

– сообщили в министерстве.

В настоящее время заработали обновленные маршруты для пациентов с инсультами. Это способствует снижению летальности и инвалидизации.

Каждый гражданин и гражданка имеют право бесплатного лечения острого инсульта в учреждениях здравоохранения.

В пакет бесплатной помощи входит, в частности: