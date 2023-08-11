Из-за войны инсульт "помолодеет" на 10 - 15 лет, – Минздрав
Источник:Минздрав
В Украине из-за войны средний возраст пациентов с диагностированным инсультом может снизиться ориентировочно на 10 – 15 лет.
По данным Минздрава в 2023 году количество пациентов с инсультом увеличилось на 16%. Поэтому в министерстве работают над тем, чтобы предотвратить дальнейший рост этого показателя.
Смотрите также Назвали 6 основных продуктов, уменьшающих риск сердечных заболеваний
В настоящее время в Украине действует 229 медицинских учреждений, которые предоставляют услуги по пакету "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте".
Минздрав продолжает работать над созданием сети медицинских учреждений, в которых есть все необходимое для оказания качественной медицинской помощи пациентам с инсультом, и внедрением новых эффективных методик для диагностики и лечения инсульта.
– сообщили в министерстве.
В настоящее время заработали обновленные маршруты для пациентов с инсультами. Это способствует снижению летальности и инвалидизации.Обратите внимание! Каждый гражданин и гражданка имеют право бесплатного лечения острого инсульта в учреждениях здравоохранения.
В пакет бесплатной помощи входит, в частности:
- диагностика;
- проведение тромболитической терапии;
- пребывание в реанимации;
- реабилитация;
- малоинвазивная хирургия сосудов;
- питание в стационаре.