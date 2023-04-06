Видалення очей та смерть: як індійські ліки вбивають людей у всьому світі

Індійський фармацевтичний ринок дуже великий і оцінюється в 50 мільярдів доларів. Але через поганий контроль і низьку якість виробництва, ці препарати можуть калічити, вбивати, а не лікувати.

Уявіть собі ситуацію. Ви цілий день працювали за монітором, надвечір в очі наче насипали піску, з'явилося почервоніння, сухість. Дорогою додому ви забігли в аптеку і купили звичайні недорогі краплі для очей, щоб полегшити симптоми. А через тиждень вам видаляють очні яблука через супербактерії.

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Це, на жаль, зовсім не сюжет із фільму жахів. З такими наслідками зіткнулися реальні люди, які користувалися дженериками найпопулярніших ліків з Індії.

Індійські дженерики

Сьогодні Індія претендує на звання "світової аптеки". Це найбільший виробник і постачальник дженериків – копії патентованих ліків, які мають майже таку саму хімічну формулу та впливають на організм, як і оригінал.

В ідеалі будь-яка країна, на зразок Індії, та й будь-яка компанія теоретично може робити ліки майже ідентичні західним, але продавати їх набагато дешевше на радість покупцям. Адже ціну оригіналу зазвичай закладаються роки дослідження, розробки формул, отримання патенту. А Індія бере готовий рецепт, трохи його змінює і просто відтворює. Вона може навіть додати свої інгредієнти, щось зменшити, але найголовніше, щоб речовина, що діє, була теж і в тій же пропорції. І всім начебто у виграші.

Видалення очей через краплі з супербактеріями

Але насправді ж у індійської фармакології величезні проблеми з виробництвом. Нагляду з боку компетентних органів практично немає, через що деякі виробники часто використовують неякісну сировину, не проводять випробування препарати і не перевіряють, як його склад діє на організм людини. Так, власне, і виникають краплі, після яких людям доводиться видаляти очі.

На виробництві в ці краплі потрапила так звана супербактерія. Вона виникла через неякісне виробництво, де не дотримуються норм за частотою. І при цьому, через те, що навколо багато медикаментів, вона стає стійкою майже до всіх видів лікування та антибіотиків. І позбутися її практично неможливо. Тому і доводиться вдаватися до того, що видаляють саме вогнище зараження, щоб врятувати решту організму.

Яких ще ліків з Індії краще уникати

Як мінімум, сиропів від кашлю. Вони вже вбили 11 людей у самій Індії, а також 70 дітей у Гамбії та 18 в Узбекистані. Поки ВООЗ б'є на сполох, влада Індії, хоч і висловлює занепокоєння, але процес регулювання лікарських виробництв ніяк не модернізує. Та й навіщо? Фармацевтична промисловість оцінюється в 50 мільярдів доларів. До того ж фарма – візитна картка Індії на міжнародній арені. Будь-яка критика не сприймається і розцінюється як наклеп на всю галузь, в якій виробляють нормальні, і якісні препарати.

Небезпечні ліки, звичайно, відкликають із ринку після скарг, а деякі компанії навіть втрачають ліцензії на виробництво. Але людей та їх здоров'я на той момент вже не повернути. І виходить, що нові індійські дженерики продовжують потрапляти на світовий ринок. Насамперед у країни третього світу, де ліки, що надходять у продаж, перевіряють не краще, ніж у самій Індії. А кілька десятків смертей у якійсь африканській країні на радари світових ЗМІ практично ніколи не потрапляють.