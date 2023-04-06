Удаление глаз и смерть: как индийские лекарства убивает людей во всем мире

Индийский фармацевтический рынок очень велик и оценивается в 50 миллиардов долларов. Но из-за плохого контроля и низкого качества производства, эти препараты могут калечить, убивать, а не лечить.

Представьте себе ситуацию. Вы целый день работали за монитором, к вечеру в глаза словно насыпали песка, появились покраснения, сухость. По дороге домой вы забежали в аптеку и купили обычные недорогие капли для глаз, чтобы облегчить симптомы. А через неделю вам удаляют глазные яблоки из-за супербактерий.

Также на тему Продажа лекарств по рецепту: изменилось ли что-то для украинцев с 1 апреля

Это, к сожалению, отнюдь не сюжет из фильма ужасов. С такими последствиями столкнулись реальные люди, которые пользовались дженериками самых популярных лекарств из Индии.

Индийские дженерики

Сегодня Индия претендует на звание "мировой аптеки". Это крупнейший производитель и поставщик дженериков – копии патентованных лекарств, имеющих почти такую же химическую формулу и влияющих на организм, как и оригинал.

В идеале любая страна, вроде Индии, да и любая компания теоретически может делать лекарства почти идентичные западным, но продавать их гораздо дешевле на радость покупателям. Ведь цену оригинала обычно закладываются в годы исследования, разработки формул, получения патента. А Индия берет готовый рецепт, чуть-чуть его меняет и просто воспроизводит. Она может даже добавить свои ингредиенты, что-то уменьшить, но самое главное, чтобы действующее вещество было тоже и в той же пропорции. И всем вроде бы в выигрыше.

Удаление глаз из-за капель с супербактериями

Но на самом же деле у индийской фармакологии огромные проблемы с производством. Надзора со стороны компетентных органов практически нет, поэтому некоторые производители часто используют некачественное сырье, не проводят испытания препараты и не проверяют, как его состав действует на организм человека. Да, собственно, и возникают капли, после которых людям приходится удалять глаза.

На производство в эти капли попала так называемая супербактерия. Она возникла из-за некачественного производства, где не соблюдаются нормы по частоте. И при этом, так как вокруг много медикаментов, она становится устойчивой почти ко всем видам лечения и антибиотикам. И избавиться от нее практически невозможно. Поэтому и приходится прибегать к тому, что удаляют сам очаг заражения, чтобы спасти остальной организм.

Каких еще лекарств из Индии лучше избегать

Как минимум, сиропов от кашля. Они уже убили 11 человек в самой Индии, а также 70 детей в Гамбии и 18 в Узбекистане. Пока ВОЗ бьет тревогу, власти Индии, хоть и выражают беспокойство, но процесс регулирования лекарственных производств никак не модернизирует. Да и зачем? Фармацевтическая промышленность оценивается в 50 млрд долларов. К тому же фарма – визитная карточка Индии на международной арене. Любая критика не воспринимается и расценивается как клевета на всю отрасль, в которой производят нормальные и качественные препараты.

Опасное лекарство, конечно, отзывает с рынка после жалоб, а некоторые компании даже теряют лицензии на производство. Но людей и их здоровье на тот момент уже не вернуть. И выходит, что новые индийские дженерики продолжают попадать на мировой рынок. В первую очередь в страны третьего мира, где поступающие в продажу лекарства проверяют не лучше, чем в самой Индии. А несколько десятков смертей в какой-то африканской стране на радары мировых СМИ практически никогда не попадают.