Інноваційне лікування раку може викликати рак: що кажуть вчені та лікарі

CAR-T метод імунотерапії, який передбачає використання власних клітин пацієнта для боротьби з лейкемічними клітинами, може, за певних обставин, привести до розвитку нового онкологічного захворювання.

Як діє CAR-T терапія

CAR-T терапію вперше затвердили в листопаді 2017 року як засіб боротьби з раком крові. Однак, FDA повідомило, що отримало 19 заявок про нові випадки раку крові у пацієнтів, які проходили якраз цей вид терапії.

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В рамках CAR-T терапії спочатку здійснюється відбір певного типу лейкоцитів – Т-клітин – з крові пацієнта. Потім за допомогою генної редакції створюються особливі білки, які надають можливість Т-клітинам ідентифікувати та знищувати ракові клітини. Модифіковані клітини повертають в тіло пацієнта.

FDA затвердило шість комерційних продуктів на основі CAR-T. Вартість такого лікування складає близько 60 тисяч доларів.

Що кажуть лікарі про CAR-T

Онкологи відзначають, що ця терапія врятувала життя тисячам пацієнтів з раком крові, і навіть якщо існує певний зв'язок між терапією та невеликим ризиком виникнення нового випадку раку крові, переваги лікування важливіші за ризики.

З іншого боку, особливо важливо взяти до уваги, що CAR-T терапія використовується у випадках, коли пацієнти вже проходили мінімум один курс традиційного лікування з інтенсивною хімієтерапією і, часто, з опроміненням. Ці методи можуть спровокувати нові форми раку крові.

Навіть без участі хімієтерапії або опромінення пацієнти з раком крові мають вищий ризик розвитку інших видів раку крові.

Джон Ді Персіо, директор центру генетичної та клітинної імунотерапії в Медичній школі Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, відзначає, що їхній центр лікував від 500 до 700 пацієнтів. І, за його словами, "він не бачив, щоб у жодного з них виник новий Т-клітинний рак".

Він додав, що терапія CAR-T розроблена для пацієнтів, які не могли б вижити без неї.

Позиція FDA

FDA заявило, що повідомлення про додаткові випадки раку включають серйозні наслідки – госпіталізацію і навіть смерть.

У відомстві пояснили, що коли Т-клітини пацієнтів, які були модифіковані для створення білків, атакують ракові клітини, вірус допомагає вставити нові гени в їхні ДНК. Це може збити з пантелику роботу інших генів, спровокувавши повторне виникнення раку.

Попри це, FDA не дало жодного прогнозу щодо результатів свого розслідування, лише заявило, що "неминучі регуляторні дії".