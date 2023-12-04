Инновационное лечение рака может вызвать рак: что говорят ученые и врачи
Источник:The New York Times
CAR-T метод иммунотерапии, предусматривающий использование собственных клеток пациента для борьбы с лейкемическими клетками, может при определенных обстоятельствах привести к развитию нового онкологического заболевания.
Как действует CAR-T терапия
CAR-T терапию впервые утвердили в ноябре 2017 как средство борьбы с раком крови. Однако FDA сообщило, что получило 19 заявок о новых случаях рака крови у пациентов, которые проходили как раз этот вид терапии.
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В рамках CAR-T терапии сначала осуществляется отбор определенного типа лейкоцитов – Т-клеток – из крови пациента. Затем с помощью генной редакции создаются особые белки, позволяющие Т-клеткам идентифицировать и уничтожать раковые клетки. Модифицированные клетки возвращают в тело пациента.
FDA утвердило шесть коммерческих товаров на базе CAR-T. Стоимость такого лечения составляет около 60 тысяч долларов.
Что говорят врачи о CAR-T
Онкологи отмечают, что эта терапия спасла жизнь тысячам пациентов с раком крови, и даже если существует определенная связь между терапией и небольшим риском возникновения нового случая рака крови, преимущества лечения важнее рисков.
С другой стороны, особенно важно учесть, что CAR-T терапия используется в случаях, когда пациенты уже проходили минимум один курс традиционного лечения с интенсивной химиотерапией и, часто, с облучением. Эти способы могут спровоцировать новейшие формы рака крови.
Даже без участия химиотерапии или облучения пациенты с раком крови имеют более высокий риск развития других видов рака крови.
Джон Ди Персио директор центра генетической и клеточной иммунотерапии в Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе, отмечает, что их центр лечил от 500 до 700 пациентов. И, по его словам, "он не видел, чтобы ни у одного из них возник новый Т-клеточный рак".
Он добавил, что терапия CAR-T разработана для пациентов, которые не могли бы выжить без нее.
Позиция FDA
FDA заявило, что сообщения о дополнительных случаях рака включают серьезные последствия – госпитализацию и даже смерть.
В ведомстве пояснили, что когда Т-клетки пациентов, модифицированных для создания белков, атакуют раковые клетки, вирус помогает вставить новые гены в их ДНК. Это может сбить с толку работу других генов, спровоцировав повторное возникновение рака.
Несмотря на это, FDA не дало никакого прогноза по результатам своего расследования, лишь заявило, что "неизбежны регуляторные действия".