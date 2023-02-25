Імбир все ж корисний для імунітету: результати дослідження

Гінгерол, що міститься в імбирі, активізує імунні клітини. Речовина переводить у стан підвищеної готовності лейкоцити – білі кров'яні тільця.

Чи то як лікарська рослина, чи як харчовий продукт, імбир також стає все більш популярним у Німеччині. Згідно з даними Федерального статистичного відомства Німеччини, річний обсяг імпорту кореня за останні десять років зріс майже в чотири рази до приблизно 31 600 тонн.

Також на тему: Як зменшити ризик алергії: знайшли простий спосіб

Нове дослідження імбиру

Однак, попри те, що споживання імбиру зросло, виникає питання, чи достатньо стандартних норм споживання для досягнення ефекту для здоров’я. І якщо так, то які сполуки та молекулярні механізми відіграють у цьому роль.

Щоб допомогти прояснити ці питання, команда під керівництвом Вероніки Сомози, директора Інституту Лейбніца у Фрайзінгу, провела широке дослідження.

Як показує дослідження, значна кількість їдких сполук імбиру потрапляє в кров приблизно через 30 – 60 хвилин після вживання одного літра імбирного чаю. Безперечно найвищі рівні були досягнуті завдяки гінгеролу, з концентраціями в плазмі приблизно від 7 до 17 мікрограмів на літр.

Імбир покращує реакції імунітету

Гінгерол відповідає за пекучість кореня імбиру. Його виділили в лабораторії та нанесли на клітинні культури. Потім спостерігали за реакцією. Гостроту гінгеролу зчитує рецептор TRPV1 на поверхні нервових клітин. Він є і на нейтрофільних гранулоцитах – ці клітини становлять близько двох третин лейкоцитів і борються з бактеріями та іншими патогенами.

Біологи з'ясували: навіть 15 мікрограмів гінгеролу на літр достатньо, щоби імунні клітини прийшли в стан підвищеної готовності. У ньому вони на 30% активніше реагують на інфекцію.