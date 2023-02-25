Имбирь все же полезен для иммунитета: результаты исследования

Гингерол, содержащийся в имбири, активизирует иммунные клетки. Вещество переводит в состояние повышенной готовности лейкоциты – белые кровяные тельца.

Или как лекарственное растение, или как пищевой продукт, имбирь также становится все более популярным в Германии. Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, годовой объем импорта корня за последние десять лет вырос почти в четыре раза до примерно 31 600 тонн.

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Новое исследование имбиря

Однако, несмотря на возросшее потребление имбиря, возникает вопрос, достаточно ли стандартных норм потребления для достижения эффекта для здоровья. И если да, то какие соединения и молекулярные механизмы играют в этом роль.

Чтобы помочь прояснить эти вопросы, команда под руководством Вероники Сомозы, директор Института Лейбница во Фрайзинге, провела широкое исследование.

Как показывает исследование, значительное количество едких соединений имбиря попадает в кровь через 30 - 60 минут после употребления одного литра имбирного чая. Безусловно, высокие уровни были достигнуты благодаря гингеролу, с концентрациями в плазме примерно от 7 до 17 микрограммов на литр.

Имбирь улучшает реакции иммунитета

Гингерол отвечает за жгучесть корня имбиря. Его выделили в лаборатории и нанесли на клеточные культуры. Затем наблюдали за реакцией. Остроту гингерола считывает рецептор TRPV1 на поверхности нервных клеток. Он существует и на нейтрофильных гранулоцитах – эти клетки составляют около двух третей лейкоцитов и борются с бактериями и другими патогенами.

Биологи выяснили: даже 15 микрограмм гингерола на литр достаточно, чтобы иммунные клетки пришли в состояние повышенной готовности. В ней они на 30% активнее реагируют на инфекцию.