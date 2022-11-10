Ібупрофен чи парацетамол: що краще обрати для дітей

Парацетамол та ібупрофен – найбільш поширені безрецептурні ліки, які застосовують для лікування болю та високої температури у дітей.

Частіше обирають парацетамол

Нині парацетамол часто називають препаратом першого вибору для лікування симптомів застуди у дітей: передбачається, що він безпечніший. Деякі дослідження показували, що застосування ібупрофену збільшує ризик інфекцій м'яких тканин.

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Водночас з'являється все більше даних про те, що використання парацетамолу в ранньому віці може бути пов'язане зі збільшенням ризику алергічних хвороб.

Ібупрофен ефективніший

Новим дослідженням вчені з Нової Зеландії хотіли відповісти на питання, який із препаратів ефективніший і безпечніший для дітей молодших 2 років.

Згідно з отриманими даними, дія ібупрофену більш виразна. Він сильніше знеболював і краще знижував температуру перші чотири години після прийому. Протягом доби його ефект був більш виразним у порівнянні з дією парацетамолу.

Профіль безпеки в обох препаратів виявився однаковим. Серйозні побічні ефекти (ушкодження нирок, токсична дія на печінку, ризик супутніх інфекцій та загострення астми) при прийомі ібупрофену та парацетамолу зустрічалися з однаковою ймовірністю. У цілому небажані дії виявлялися рідко.

Вчені пишуть, що їхнє дослідження не підтверджує теорії, згідно з якими ібупрофен небезпечніший для дітей, ніж парацетамол.

Для дослідження вчені відібрали всі якісні дослідження, які порівнювали ефекти парацетамолу та ібупрофену у дітей віком до двох років. У 19 обраних дослідженнях брали участь понад 240 тисяч дітей.