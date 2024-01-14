Світ може охопити нова "Хвороба Х": ця недуга у 20 разів смертоносніша ніж COVID-19

Світ може охопити гіпотетична пандемія нової хвороби. Наразі цю недугу у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали, як "Хвороба Х".

Про це мовиться у програмі Всесвітнього економічного форуму. Цю можливу загрозу також планують обговорити на форумі у Давосі, передає 24 Канал.

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Світ може охопити смертоносна "Хвороба Х"

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі, який має відбутися з 15 по 19 січня, хочуть заглибитись у нагальну стурбованість навколо потенційного спалаху пандемії, пов’язаної із загадковою та відносно невивченою "Хворобою Х". Ця тема буде в центрі уваги під час одного із заходів 17 січня.

З огляду на нові попередження Всесвітньої організації охорони здоров'я, що невідома "Хвороба X" може призвести до 20 разів більшої кількості смертельних випадків, ніж пандемія коронавірусу, треба вивчити, які нові зусилля потрібні, щоб підготувати системи охорони здоров'я до численних майбутніх викликів,

– мовиться у повідомленні.

На цій зустрічі доповідь представить видатна група міжнародних експертів, зокрема голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус.

Окрім Гебреїсуса на заході також будуть:

Мішель Демаре – голова правління AstraZeneca Plc;

Шям Бішен – керівник Центру здоров'я та охорони здоров'я; Член виконавчого комітету Всесвітнього економічного форуму в Женеві;

Рой Джейкобс – президент і головний виконавчий директор Royal Philips;

Пріта Редді – виконавчий віцеголова Apollo Hospitals Enterprise Ltd;

Нісія Триндаде Ліма – міністр охорони здоров'я Бразилії;

Джаміль Едмонд Андерлін – головний редактор Europe, Politico.

Ці обізнані фахівці заглибляться у важливі дискусії навколо потенційних ризиків, пов’язаних з новою хворобою, а також запропонують ефективні контрзаходи для боротьби з її поширенням.

Про нову хворобу відомо не так багато

Варто наголосити, що гіпотетична назва "Хвороба X" була придумана, щоб представити таємничий патоген, який може спровокувати епідемію чи навіть пандемію. Крім того, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі наголосив, що загадкова літера "X" у назві символізує елемент несподіванки.

Журналісти RFI також розповідали, що у серпні 2023 року понад 200 вчених у державному лабораторному комплексі Портон-Даун, що суворо охороняється, у Вілтширі у Великій Британії розробляють вакцину проти цієї недуги. Автори матеріалу підкреслювали, що досі невідомий збудник цієї хвороби може походити від ряду тваринних вірусів, здатних інфікувати людей.