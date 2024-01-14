Мир может охватить новая "Болезнь Х": этот недуг в 20 раз смертоноснее, чем COVID-19

Мир может охватить гипотетическая пандемия новой болезни. Сейчас этот недуг во Всемирной организации здравоохранения назвали как "Болезнь Х".

Об этом говорится в программе Всемирного экономического форума. Эту возможную угрозу также планируют обсудить на форуме в Давосе, передает 24 Канал.

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Мир может охватить смертоносная "Болезнь Х"

На Всемирном экономическом форуме в Давосе, который должен состояться с 15 по 19 января, хотят углубиться в озабоченность вокруг потенциальной вспышки пандемии, связанной с загадочной и относительно неизученной "Болезнью Х". Эта тема будет в центре внимания во время одного из мероприятий 17 января.

Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения, неизвестная "Болезнь X" может привести к 20 раз большему количеству смертельных случаев, чем пандемия коронавируса, нужно изучить, какие новые усилия нужны, чтобы подготовить системы здравоохранения к многочисленным будущим вызовов,

– говорится в сообщении.

На этой встрече доклад представит группа известных международных экспертов, в том числе глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Кроме него на мероприятии также будут:

Мишель Демаре – председатель правления AstraZeneca Plc;

Шам Бишен – руководитель Центра здоровья и здравоохранения; член исполнительного комитета Всемирного экономического форума в Женеве;

Рой Джейкобс – президент и главный исполнительный директор Royal Philips;

Прита Редди – исполнительный вице-глава Apollo Hospitals Enterprise Ltd;

Нисия Триндаде Лима – министр здравоохранения Бразилии;

Джамиль Эдмонд Андерлин – главный редактор Europe, Politico.

Эти компетентные специалисты углубятся в важные дискуссии вокруг потенциальных рисков, связанных с новой болезнью, а также предложат эффективные контрмеры для борьбы с ее распространением.

О новой болезни известно не так много

Следует отметить, что гипотетическое название "Болезнь X" было придумано, чтобы представить таинственный патоген, который может спровоцировать эпидемию или даже пандемию. Кроме того, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи подчеркнул, что загадочная буква "X" в названии символизирует элемент неожиданности.

Журналисты RFI также рассказывали, что в августе 2023 года более 200 ученых в строго охраняемом государственном лабораторном комплексе Портон-Даун в Уилтшире в Великобритании разрабатывают вакцину против этого недуга. Авторы материала подчеркивали, что неизвестный возбудитель этой болезни может происходить из ряда животных вирусов, способных инфицировать людей.