Хронічну самотність пов'язали з ризиком інсульту

Самотність може подобатись, а може ні. Бувають періоди життя, коли ми самотні з тих чи інших причин. Втім, коли мова про "хронічну" самотність, імовірно, це може впливати на ваше здоров'я, а не лише психоемоційний стан.

Учені виявили, що "хронічна" самотність може бути одним із факторів, що підвищує ризик інсульту. Результати представили науковці Гарвардського університету, дослідження опублікували у медичному журналі eClinicalMedicine.

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Деталі дослідження

Команда зосередилась над вивченням зв'язку між здоров'ям мозкового кровообігу та тривалим відчуттям самотності в здорових людей, вік яких був 50+. Дослідження охоплює дані 9000 американців у період 2006 – 2018 років.

У перші 2 роки дослідження вчені опитували учасників щодо того, наскільки сильним є їх відчуття самотності. Ще через 4 роки вони поставили ці ж питанн і ще раз проаналізували результати. Залежно від відповідей учені поділили учасників на 4 групи за рівнем самотності:

постійно низький – учасники отримали низькі бали на початку дослідження і після 4 років; ремісія – високі бали на початку, які пізніше замінилися низькими показниками; нещодавній початок – невисока оцінка самотності в проміжок між 2006 та 2008 роками та вища надалі; постійно високий – високі показники як на початку, так і пізніше у ході експерименту.

Зв'язок самотності та ризику інсульту

Учені виявили, що група учасників з незмінно високим відчуттям самотності, мали на 56% вищий ризик виникнення інсульту.

"Негативний вплив на здоров'я кровообігу в мозку можуть мати фізіологічні наслідки самотності", – припустили досліднкии.

Учені припустили, що самотність здатна викликати стрес, а гормони, які виробляє наш організм у цьому стані, можуть мати тривалий негативний вплив на здоров'я.

Який вихід

Схоже, є сенс відправляти пацієнтів, які відчувають пригніченість через самотність до поведінкових фахівців. Вирішення проблеми самотності може стати профілактикою серцево-судинних недуг.

Довідково. Всесвітня організація охорони здоров'я вважає самотність нагальною проблемою, шкоду від якої можна прирівняти до 15 викурених цигарок на день.