Хроническое одиночество связали с риском инсульта

Одиночество может нравиться, а может нет. Бывают периоды жизни, когда мы одиноки по тем или иным причинам. Впрочем, когда речь о "хроническом" одиночестве, вероятно, это может влиять на ваше здоровье, а не только психоэмоциональное состояние.

Ученые обнаружили, что "хроническое" одиночество может быть одним из факторов, повышающих риск инсульта. Результаты представили ученые Гарвардского университета, исследование опубликовали в медицинском журнале eClinicalMedicine.

Смотрите также НСЗУ создала новый сервис для поиска бесплатных медицинских услуг и учреждений

Детали исследования

Команда сосредоточилась над изучением связи между здоровьем мозгового кровообращения и длительным ощущением одиночества у здоровых людей, возраст которых был 50+. Исследование охватывает данные 9000 американцев в период 2006 – 2018 годов.

В первые 2 года исследования ученые опрашивали участников относительно того, насколько сильным является их чувство одиночества. Еще через 4 года они поставили эти же вопросы и еще раз проанализировали результаты. В зависимости от ответов ученые разделили участников на 4 группы по уровню одиночества:

постоянно низкий – участники получили низкие баллы в начале исследования и после 4 лет; ремиссия – высокие баллы в начале, которые позже заменились низкими показателями; недавнее начало – невысокая оценка одиночества в промежуток между 2006 и 2008 годами и выше в дальнейшем; постоянно высокий – высокие показатели как в начале, так и позже в ходе эксперимента.

Связь одиночества и риска инсульта

Ученые обнаружили, что группа участников с неизменно высоким чувством одиночества, имели на 56% выше риск возникновения инсульта.

"Негативное влияние на здоровье кровообращения в мозге могут иметь физиологические последствия одиночества", – предположили исследователи.

Ученые предположили, что одиночество способно вызвать стресс, а гормоны, которые вырабатывает наш организм в этом состоянии, могут иметь длительное негативное влияние на здоровье.

Какой выход

Похоже, есть смысл отправлять пациентов, которые испытывают подавленность из-за одиночества к поведенческим специалистам. Решение проблемы одиночества может стать профилактикой сердечно-сосудистых недугов.

Справочно. Всемирная организация здравоохранения считает одиночество насущной проблемой, вред от которой можно приравнять к 15 выкуренным сигаретам в день.