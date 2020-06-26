Ліжка ставлять просто в коридорі: у Харкові не вистачає місць в інфекційній лікарні
У Харківській обласній інфекційній лікарні критично не вистачає місць у реанімації та бракує лікарів. Ліжка ставлять просто у коридорі.
Детальніше про нестачу місць у харківській лікарні – читайте в матеріалі 24 каналу.
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У реанімації обласної інфекційної лікарні Харкова зайняті всі ліжка. Медикам довелося поставити додаткове – тринадцяте.
"Реанімація заповнена на 100%, а то і більше. 12 хворих – це стабільно. Як переживемо вихідні – не знаю. Тому що переводити хворих немає куди. Вони ще всі на штучній вентиляції легень", – наголосила заступниця директора з медчастини інфекційної лікарні Валентина Маслова.
► Кількість пацієнтів
Інфекційна лікарня – основний медзаклад для прийому пацієнтів із коронавірусом в регіоні.
У лікарні нині перебуває:
- 210 хворих у стаціонарі, переважна більшість – із COVID-19,
- за добу – 19 нових шпиталізованих.
Перед вихідними відділення інтенсивної терапії розвантажують. Двох хворих перевозять у 13-ту міську лікарню.
► Брак персоналу
І хоча у лікарні придумали, як подолати нестачу місць, виникла нова проблема – брак персоналу.
"Є такий варіант, щоб ми розгорнули додаткові реанімаційні ліжка на другому поверсі нашого відділення. Зараз будемо дивитися. Спробуємо розгорнути окремо апаратуру. Але це ж потрібен окремий анестезіолог", – пояснила Валентина Маслова.
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Проблему з браком інфекціоністів та терапевтів тут вирішили. Сьогодні на роботу влаштовуються 2 нові медики. Тим часом критично не вистачає медсестер. Треба одразу 30.
"Необхідні, як і раніше, анестезіологи, терапевти, медсестри, санітарки. Навіть коли підходять до роботи нові медики, ми повинні розуміти, що рівень морального і фізичного навантаження такий, що ми повинні перестрахуватися і набирати більше", – наголосила радниця голови ОДА з гуманітарних питань Наталя Попова.
І у всіх харківських лікарнях, які рятують хворих із коронавірусом, шукають рентгенологів. Із браком цих фахівців зіткнулися по всій Україні.