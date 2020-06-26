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Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
сьогодні , 16:02 Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
Юліана Вінтюк
Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
25 червня , 16:16 Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
Олександр Бевза
Знайшли ефективний спосіб знищити коронавірус за 25 секунд
17:50, сьогодні Знайшли ефективний спосіб знищити коронавірус за 25 секунд
Більшість українців вважають, що коронавірус створили штучно: опитування
13:14, сьогодні Більшість українців вважають, що коронавірус створили штучно: опитування
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Новий антирекорд: в Україні понад тисяча хворих за добу, загалом 41 117 випадків COVID-19
08:43, сьогодні Новий антирекорд: в Україні понад тисяча хворих за добу, загалом 41 117 випадків COVID-19
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