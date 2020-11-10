У Красноградському районі Харківської області зареєстрували перший випадок правця від 2013 року. Хворобу виявили у 10-річного хлопчика.

Під час епідеміологічного розслідування було встановлено, що хлопчик інфікувався, коли наступив ногою на цвях на території приватного будинку. Ситуація трапилась приблизно наприкінці жовтня, повідомляє Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України.

До теми Правець: перші симптоми, профілактика та лікування

Зважаючи на незначне травмування, батьки дитини не звертались за медичною допомогою. Але 6 листопада стан хлопчика різко погіршився – дихання ускладнилось, з'явилися судоми та гострий протяжний біль у нижній кінцівці. Тож дитину госпіталізували й того ж дня встановили діагноз.

За перші вісім місяців 2020 року в Україні зареєстрували 5 випадків правця у дітей і 3 випадки у дорослих. За аналогічний період 2019 року було виявлено 7 випадків цього захворювання.

Правець – що це? Це важке гостре інфекційне захворювання, викликане збудником Clostridium tetani. Інфікування відбувається після його проникнення через ушкоджену шкіру (найчастіше гострими предметами або уламками деревини) або слизові оболонки. Постійним резервуаром збудника правцю є ґрунт. Clostridium tetani розмножується і продукує екзотоксин, який разом із кров’ю потрапляє в спинний і довгастий мозок, уражаючи рухові центри. У підсумку інфікування правцем може призвести до смерті.

Єдиним захистом від недуги є вакцинація. Щепитися може кожен, окрім орієнтовно 5% населення, які мають протипоказання. Так, вакцина не завжди може вберегти від хвороби, але може захистити від ускладнень і летальних випадків.



​Симптоми правця / Інфографіка 24 каналу