Дієта при панкреатиті: що можна їсти при запаленні підшлункової залози

Панкреатит – це запальний процес, який виникає в підшлунковій залозі. Для пом'якшення симптомів та пришвидшення загоєння органу використовується спеціальне харчування.

Основи дієти при панкреатиті

Підшлункова залоза відповідає за вироблення ферментів, що перетворюють вуглеводи, білки та жири. При панкреатиті ця функція залози порушується, викає біль у ділянці живота, нудота та блювання – при гострому перебігу захворювання, та різка втрата ваги – при хронічному панкреатиті, розповіла докторка медичних наук Прабхлін Чахал (Prabhleen Chahal).

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В першу чергу потрібно зменшити кількість жирної їжі. Вона створює велике навантаження на орган, оскільки він виробляє більшу частину ферментів, які переробляють жири. Тобто, чим більше жирів, тим більше працює підшлункова залоза. Рекомендується їсти менш як 30 грамів жирів на день. Для порівняння, зазвичай людина їсть 45 – 77 грамів жирів при дієті у 2000 кілокалорій.

Раціон варто розбити на 6 – 8 прийомів їжі протягом дня – це допомагає підшлунковій ефективніше справлятися з перетравленням і зменшує навантаження неї.

Дотримання дієти не вилікує панкреатит, але зможе полегшити його симптоми, дасть підшлунковій залозі відпочинок та допоможе відновитися.

Рекомендовані продукти

Цільнозернові продукти

Їжа, багата на клітковину, наприклад, бурий рис або цільнозернова паста. У період загострення панкреатиту лікар зазвичай рекомендує обмежитись білим рисом, макаронами, грінками з білого хліба, які легше засвоюються.

Білкові продукти

Їжа з низьким вмістом жирів: біла риба, нежирні шматки птиці. Серед рослинних продуктів можна відзначити бобові, такі як квасоля чи сочевиця. Горіхи є хорошим джерелом рослинного білка, але через вміст великої кількості жирів, рекомендується їх вживати в обмежених кількостях.

Овочі та фрукти

Продукти, багаті на клітковину: яблука, апельсини, броколі та морква. Консервовані фрукти та овочі також підходять, але сироп і соус треба злити, оскільки вони містять доданий цукор та сіль. Такі продукти, як авокадо містять велику кількість жирів, тому їх вживання не рекомендується.

Молочні продукти

Знежирені або низькожирні молочні продукти, а також рослинні замінники.

Від чого краще відмовитися

Деякі продукти потрібно виключити з раціону, оскільки вони створюють надлишкове навантаження на підшлункову залозу.

Алкоголь

Якщо панкреатит виник через вживання алкоголю, від нього потрібно повністю відмовитися. Також краще його не вживати при хронічній формі панкреатиту навіть якщо причина захворювання не пов'язана з алкоголем. Тим, хто зміг позбутися панкреатиту і не відчуває рецидивів, можна вживати алкоголь, але не більше двох разів на тиждень.

Солодкі напої

У газованих та інших солодких напоях міститься багато доданого цукру, який має високу калорійність і призводить до збільшення жирових відкладень в організмі. Каву та чай також краще вживати в обмежених кількостях: кофеїн може викликати симптоми панкреатиту або спровокувати його загострення.

Червоне та оброблене м'ясо

У червоному (яловичина, баранина, телятина, свинина) та обробленому (сосиски, ковбаси) м'ясі міститься велика кількість живців, тому від їхнього споживання потрібно відмовитися.

Випічка та кондитерські вироби

Також містять велику кількість жирів та доданого цукру, що негативно впливає на роботу підшлункової залози. Під час лікування панкреатиту від них потрібно повністю відмовитись.

Майонез, маргарин та масло

Ці продукти містять найбільше жирів.

Дослідження 2013 року показало, що у людей, які харчуються переважно жирною їжею, підвищений ризик отримати панкреатит. Крім того, надлишок жирів у їжі може призвести до ожиріння, яке також може спровокувати розвиток панкреатиту.