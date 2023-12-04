Диета при панкреатите: что можно есть при воспалении поджелудочной железы

Панкреатит – воспалительный процесс, который возникает в поджелудочной железе. Для смягчения симптомов и ускорения заживления органа используется специальное питание.

Основы диеты при панкреатите

Поджелудочная железа отвечает за выработку ферментов, превращающих углеводы, белки и жиры. При панкреатите эта функция железы нарушается, боль в области живота, тошнота и рвота – при остром течении заболевания, и резкая потеря веса – при хроническом панкреатите, рассказала доктор медицинских наук Прабхлин Чахал (Prabhleen Chahal).

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В первую очередь нужно снизить количество жирной пищи. Она создает большую нагрузку на орган, поскольку он производит большую часть ферментов, перерабатывающих жиры. То есть чем больше жиров, тем больше работает поджелудочная железа. Рекомендуется есть менее 30 граммов жиров в день. Для сравнения, обычно человек ест 45 – 77 г жиров при диете в 2000 килокалорий.

Рацион следует разбить на 6 – 8 приемов пищи в течение дня – это помогает поджелудочной эффективнее справляться с перевариванием и уменьшает нагрузку на нее.

Соблюдение диеты не вылечит панкреатит, но сможет облегчить его симптомы, даст поджелудочной железе отдых и поможет восстановиться.

Рекомендуемые продукты

Цельнозерновые продукты

Пища, богатая клетчаткой, например, бурый рис или цельнозерновая паста. В период обострения панкреатита врач обычно рекомендует ограничиться белым рисом, макаронами, легче усваивающимися гренками из белого хлеба.

Белковые продукты

Еда с низким содержанием жиров: белая рыба, нежирные куски птицы. Среди растительных продуктов можно отметить бобовые, такие как фасоль или чечевица. Орехи являются хорошим источником растительного белка, но из-за содержания большого количества жиров рекомендуется их употреблять в ограниченных количествах.

Овощи и фрукты

Продукты, богатые клетчаткой: яблоки, апельсины, брокколи и морковь. Консервированные фрукты и овощи также подходят, но сироп и соус следует слить, поскольку они содержат добавленный сахар и соль. Такие продукты, как авокадо, содержат большое количество жиров, поэтому их употребление не рекомендуется.

Молочные продукты

Обезжиренные или низкожирные молочные продукты, а также растительные заменители.

От чего лучше отказаться

Некоторые продукты следует исключить из рациона, поскольку они создают избыточную нагрузку на поджелудочную железу.

Алкоголь

Если панкреатит возник из-за употребления алкоголя, от него следует полностью отказаться. Также лучше его не употреблять при хронической форме панкреатита, даже если причина заболевания не связана с алкоголем. Тем, кто смог избавиться от панкреатита и не испытывает рецидивов, можно употреблять алкоголь, но не больше двух раз в неделю.

Сладкие напитки

В газированных и других сладких напитках содержится много добавленного сахара, обладающего высокой калорийностью и приводящего к увеличению жировых отложений в организме. Кофе и чай лучше употреблять в ограниченных количествах: кофеин может вызвать симптомы панкреатита или спровоцировать его обострение.

Красное и обработанное мясо

В красном (говядина, баранина, телятина, свинина) и обработанном (сосиски, колбасы) мясе содержится большое количество черенков, поэтому от их потребления нужно отказаться.

Выпечка и кондитерские изделия

Также содержат большое количество жиров и добавленного сахара, что отрицательно сказывается на работе поджелудочной железы. Во время лечения панкреатита от них следует полностью отказаться.

Майонез, маргарин и масло

Эти продукты содержат больше жиров.

Исследование 2013 года показало, что у людей, питающихся преимущественно жирной пищей, повышен риск получить панкреатит. Кроме того, избыток жиров в пище может привести к ожирению, которое может спровоцировать развитие панкреатита.