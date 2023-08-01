Знайшли горіх, який запобігає виникненню ожиріння та діабету

Щоденне споживання горіха пекан може запобігти ожирінню та низці пов’язаних із цим проблем зі здоров’ям, таких як жирова хвороба печінки та діабет.

Кількість випадків ожиріння та діабету зростає в сучасному суспільстві в усьому світі, і тенденція до споживання їжі з високим вмістом жиру є однією з головних причин, крім способу життя та генетичної схильності.Згідно з новим дослідженням, проведеним вченими з Техаського університету A&M (США), щоденне споживання горіхів пекан може сприяти здоров'ю.

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Нове дослідження ожиріння

У ході дослідження вчені із США провели експеримент на мишах і виявили, що споживання горіхів пекан призводить до збільшення витрати енергії, знижує дисбактеріоз та запалення в організмі. Крім того, продукт модулює ліполіз жирової тканини та мітохондріальний метаболізм у печінці та скелетних м'язах.

Ожиріння – що це? Це стан, коли людина має надлишковий жир. Воно підвищує ризик розвитку інших захворювань, наприклад хвороб серця, діабету та деяких видів раку. Основна причина ожиріння – це занадто калорійний раціон при малій рухливості, коли людина отримує калорій більше, ніж витрачає. Але також впливають генетика, гормональний фон, поведінка та метаболізм.

Горіх запобігає ожирінню і діабету

Це означає, що пекан і поліфеноли, що містяться в ньому, сприяють запобіганню ожиріння, а також виникнення жирової хвороби печінки та діабету завдяки зниженню дисбалансу мікробіому та запалення.

Провідний автор дослідження Луїс Сіснерос-Севаллос підкреслив, що регулярне вживання (близько 20 горіхів пекан на день) може допомогти людині підтримувати нормальну вагу тіла навіть за дотримання дієти з високим вмістом жирів. Однак для досягнення максимальної користі для здоров'я необхідно враховувати загальну калорійність раціону та враховувати індивідуальні особливості організму: алергію чи непереносимість.

Зазначимо, що в Україні горіх пекан – це недешеве задоволення 1 кілограм його коштує близько 1000 гривень.