Нашли орех, предотвращающий возникновение ожирения и диабета

Ежедневное потребление ореха пекан может предотвратить ожирение и ряд связанных с этим проблем со здоровьем, таких как жировая болезнь печени и диабет.

Количество случаев ожирения и диабета растет в современном обществе во всем мире, и тенденция к потреблению пищи с высоким содержанием жира является одной из главных причин, кроме образа жизни и генетической предрасположенности. Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Техасского университета A&M (США), ежедневное потребление орехов пекан может способствовать здоровью.

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Новое исследование ожирения

В ходе исследования ученые из США провели эксперимент на мышах и обнаружили, что потребление орехов пекан приводит к увеличению расхода энергии, снижает дисбактериоз и воспаление в организме. Кроме того, продукт модулирует липолиз жировой ткани и митохондриальный метаболизм в печени и скелетных мышцах.

Ожирение – что это? Это состояние, когда у человека есть избыточный жир. Оно повышает риск развития других заболеваний, например заболеваний сердца, диабета и некоторых видов рака. Основная причина ожирения – слишком калорийный рацион при малой подвижности, когда человек получает калорий больше, чем тратит. Но также оказывают влияние генетика, гормональный фон, поведение и метаболизм.

Орех предотвращает ожирение и диабет

Это означает, что содержащиеся в нем пекан и полифенолы способствуют предотвращению ожирения, а также возникновению жировой болезни печени и диабета благодаря снижению дисбаланса микробиому и воспаления.

Ведущий автор исследования Луис Сиснерос-Севаллос подчеркнул, что регулярное употребление (около 20 орехов пекан в день) может помочь человеку поддерживать нормальный вес тела даже при соблюдении диеты с высоким содержанием жиров. Однако для достижения максимальной выгоды для здоровья необходимо учитывать общую калорийность рациона и учитывать индивидуальные особенности организма: аллергию или непереносимость.

Отметим, что в Украине орех пекан – это недешевое удовольствие в 1 килограмм его стоит около 1000 гривен.