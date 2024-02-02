Гіалуронові вуса: чому виникає цей побічний ефект після збільшення губ

Гіалуронові вуса не медичний термін, цей вираз використовується, коли філер, введений у губу, переміщається у простір між верхньою губою та носом. Утворюється видима складка, що зовні нагадує вуса.

Поширеним методом надання об'єму губам є використання філерів на основі гіалуронової кислоти. Процедура зазвичай вимагає тривалого відновлення.

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Однак, як і будь-яка косметична процедура, збільшення губ може супроводжуватися ризиками та побічними ефектами: набряком, почервонінням, синцями та – рідше – міграцією філера.

Чому зміщується філер на губах

Декілька факторів, які можуть сприяти міграції гелю:

Неправильна техніка ін'єкції: якщо речовина введена надто поверхово, надто глибоко або в неправильній кількості, це може збільшити ризик міграції гелю.

якщо речовина введена надто поверхово, надто глибоко або в неправильній кількості, це може збільшити ризик міграції гелю. Надмірна кількість філера: занадто великий обсяг філера створює надлишковий тиск у тканинах та сприяє поширенню за межі бажаної області.

занадто великий обсяг філера створює надлишковий тиск у тканинах та сприяє поширенню за межі бажаної області. Фізична дія: масаж або інша фізична дія на ділянку губ після процедури може призвести до зміщення гелю.

масаж або інша фізична дія на ділянку губ після процедури може призвести до зміщення гелю. Невідповідний тип філера: використання філера, який не є достатньо стабільним або має невідповідну в'язкість для цієї галузі, збільшує ймовірність міграції.

використання філера, який не є достатньо стабільним або має невідповідну в'язкість для цієї галузі, збільшує ймовірність міграції. Індивідуальні особливості організму: у деяких випадках міграція може бути пов'язана з індивідуальними реакціями тканин на введений гель.

Що робити, коли зміщується філер

Після введення філера утворюється набряк. Через нього може здаватися, що відбулася міграція гелю. Зазвичай після процедури лікарі рекомендують пацієнтам почекати два тижні, щоби пройшов набряк і філер "прижився" у шкірі.

Однак, необхідно звернутися до лікаря, якщо після двох тижнів ви бачите:

нерівномірні контури губ;

ущільнення чи шишки навколо губ;

асиметрію губ.

Що робити, якщо гель мігрував

Використовувати гіалуронідазу – фермент, який руйнує гіалуронову кислоту і допомагає видалити надлишок філера. Почекати, поки організм природно виведе філер (це займе кілька місяців).

Якщо ви зіткнулися з міграцією гелю після збільшення губ, важливо звернутися до кваліфікованого фахівця для оцінки ситуації та вибору найбільш відповідного методу корекції.