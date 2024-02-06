Чи справді герпес підвищує ризик деменції

Поки не можна сказати, напевно, що герпес – фактор високого ризику деменції. Висновки систематичних оглядів та метааналізів останніх років виявили зв'язок між вірусом простого герпесу (ВПГ) 1 типу та розвитком хвороби Альцгеймера. Але ця інформація потребує підтвердження.

Найбільш поширений тип деменції – 60 – 70% всіх випадків – це хвороба Альцгеймера (ХА). За прогнозами, кількість хворих на деменцію у світі зросте до 78 мільйонів у 2030 році та 139 мільйонів у 2050.

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Чому виникає хвороба Альцгеймера

Причиною розвитку хвороби вважається генетична мутація. Дослідники не знайшли конкретний ген, який викликає ХА з пізнім початком. Але вже ясно, що наявність гена Аполіпопротеїну Е (АПОЕ) підвищує ризик. Цей ген має кілька форм.

Одна з них, АПОЕЕ4, збільшує ризик розвитку хвороби та пов'язана з її раннім початком. Але при цьому не всі люди з АПОЕЕ4 хворіють на ХА. До того ж за відсутності цього гена також може розвинутись деменція.

Чинники підвищеного ризику розвитку деменції

вік старше 65 років;

спадковість;

незбалансоване харчування;

дефіцит фізичної активності;

зловживання алкоголем та куріння;

гіпертонія;

ожиріння;

високий рівень холестерину;

атеросклероз;

депресія у літньому віці;

порушення сну;

цукровий діабет;

травма голови;

дефіцит вітамінів та поживних речовин;

приймання деяких ліків, наприклад, снодійних з дифенгідраміном.

Факторів ризику розвитку деменції багато, і частина з них можна контролювати. Оскільки хвороба Альцгеймера є настільки поширеною, вчені намагаються знайти додаткові фактори ризику її розвитку, на які можна вплинути.

Зв'язок мі хворобою Альцгеймера та герпесом

Останні кілька років дослідники отримали такі дані. У 2015 році метааналіз показав, що у людей з вірусом простого герпесу першого типу, ВПГ1 та наявністю білка АПОЕЕ4 збільшується ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Тобто ризик захворіти вище у людей із генетичною схильністю та герпетичною інфекцією.

Інший метааналіз від 2019 року показав, що нещодавно перенесені інфекції або активація ВПГ типу 1 або 2, цитомегаловірусу та ВПГ6 можуть бути пов'язані з розвитком деменції або помірних когнітивних порушень. Але результати були суперечливими у всіх дослідженнях, і якість доказів оцінили як дуже низьку. Тому потрібні додаткові якісні дослідження.

Два метааналізи 2020 року показали, що інфекція ВПГ1 та інші герпесвірусні інфекції – фактор ризику хвороби Альцгеймера. А 2021 року було опубліковано дослідження, в якому аналізували дані обстежень 1900 людей без деменції із середнім віком 71 рік за 9 років.

У 240 згодом розвинулася деменція, та її зв'язку з активацією ВПГ1 був. Зв'язок ВПГ1 було виявлено лише з розвитком помірних когнітивних порушень. З суперечливих досліджень невисокої якості можна дійти невтішного висновку. Можливо, герпесвіруси якось впливають на появу деменції та хвороби Альцгеймера зокрема. Але для уточнення цього потрібні нові дослідження високої якості.