Действительно ли герпес повышает риск деменции

Пока нельзя сказать наверняка, что герпес - фактор высокого риска деменции. Выводы систематических обзоров и метаанализов последних лет выявили связь между вирусом простого герпеса (ВПГ) 1 типа и развитием болезни Альцгеймера. Но эта информация требует подтверждения.

Наиболее распространенный тип деменции – 60 – 70% всех случаев – это болезнь Альцгеймера (ХА). По прогнозам, количество больных деменцией в мире возрастет до 78 миллионов в 2030 году и 139 миллионов в 2050.

Также на тему Болезнью Альцгеймера можно заразиться: обнаружили новый метод распространения заболевания

Почему возникает болезнь Альцгеймера

Причиной развития болезни считается генетическая мутация. Исследователи не нашли конкретный ген, который вызывает ХА с поздним началом. Но уже ясно, что наличие гена Аполипопротеина Е (АПОЕ) повышает риск. Этот ген имеет несколько форм.

Одна из них, АПОЕЕ4, увеличивает риск развития болезни и связана с ее ранним началом. Но при этом не все люди с АПОЕЕ4 болеют ХА. К тому же при отсутствии этого гена также может развиться деменция.

Факторы повышенного риска развития деменции

возраст старше 65 лет;

наследственность;

несбалансированное питание;

дефицит физической активности;

злоупотребление алкоголем и курение;

гипертония;

ожирение;

высокий уровень холестерина;

атеросклероз;

депрессия в пожилом возрасте;

нарушение сна;

сахарный диабет;

травма головы;

дефицит витаминов и питательных веществ;

прием некоторых лекарств, например, снотворных с дифенгидрамином.

Факторов риска развития деменции много, и часть из них можно контролировать. Поскольку болезнь Альцгеймера является настолько распространенной, ученые пытаются найти дополнительные факторы риска ее развития, на которые можно повлиять.

Связь между болезнью Альцгеймера и герпесом

Последние несколько лет исследователи получили следующие данные. В 2015 году метаанализ показал, что у людей с вирусом простого герпеса первого типа, ВПГ1 и наличием белка АПОЕЕ4 увеличивается риск развития болезни Альцгеймера. То есть риск заболеть выше у людей с генетической предрасположенностью и герпетической инфекцией.

Другой метаанализ от 2019 года показал, что недавно перенесенные инфекции или активация ВПГ типа 1 или 2, цитомегаловируса и ВПГ6 могут быть связаны с развитием деменции или умеренных когнитивных нарушений. Но результаты были противоречивыми во всех исследованиях, и качество доказательств оценили как очень низкое. Поэтому нужны дополнительные качественные исследования.

Два метаанализа 2020 года показали, что инфекция ВПГ1 и другие герпесвирусные инфекции – фактор риска болезни Альцгеймера. А в 2021 году было опубликовано исследование, в котором анализировали данные обследований 1900 людей без деменции со средним возрастом 71 год за 9 лет.

У 240 впоследствии развилась деменция, и ее связи с активацией ВПГ1 не было. Связь ВПГ1 была обнаружена лишь с развитием умеренных когнитивных нарушений. Из противоречивых исследований невысокого качества можно прийти к неутешительному выводу. Возможно, герпесвирусы как-то влияют на появление деменции и болезни Альцгеймера в частности. Но для уточнения этого нужны новые исследования высокого качества.