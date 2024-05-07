Більшість українських хірургинь стикаються з гендерною дискримінацією на роботі

Попри розвиток українського суспільства, далі існують професії, які чомусь вважаються лише чоловічими, одна з них – хірургія. Жінки у цій сфері часто зазнають дискримінації через свою стать.

Попри активний рух за гендерну рівність у різних галузях нашого життя, хірургині продовжують стикатися з дискримінацією за статтю на всіх етапах кар’єри: під час навчання, в інтернатурі, та на роботі. Щоби показати реальну ситуацію з гендерною нерівністю в хірургії, команда "SurgFem: Хірургині для хірургинь" провела всеукраїнське дослідження "Жінка в хірургії: проблеми не існує?".

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Дискримінація хірургинь

В анкетуванні взяли участь 340 хірургинь та інтернок за різними хірургічними спеціалізаціями з різних регіонів України.

За отриманими даними, більшість лікарок не отримує належної підтримки під час вибору хірургічного фаху під час навчання (65,8 %), а 35 % хірургинь повідомили, що їхня стать негативно вплинула на якість підготовки під час інтернатури. До того ж гендерні стереотипи ускладнюють пошук місця роботи після завершення інтернатури (60,8 %).

54 % лікарок переживали принизливі вислови або зневажливе ставлення до своєї статі з боку колег, стільки ж (55 %) – сексуальну об’єктивацію чи домагання від них. Хірургині визначають основними перешкодами на своєму професійному шляху дискримінацію на роботі (48,5 %), професійне вигорання (50 %), відсутність підтримки від керівництва (41,5 %).

68 % хірургинь плутали з медсестрою інші медики, 92 % – пацієнти. Більшість хірургинь (54,7 %) повідомила, що пацієнти сумніваються у їхніх професійних навичках тільки через стать лікарки. В операційних жінки-хірургині здебільшого асистують (51,8 %), а самостійно проводять операції лише 9 % опитаних.

Що робити

Хірургині поділились власними баченнями, які можна позбутися гендерної нерівності: