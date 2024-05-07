Большинство украинских женщин-хирургов сталкиваются с гендерной дискриминацией на работе
Источник:GMKA
Несмотря на развитие украинского общества, дальше существуют профессии, которые почему-то считаются только мужскими, одна из них - хирургия. Женщины в этой сфере часто подвергаются дискриминации из-за своего пола.
Несмотря на активное движение за гендерное равенство в различных областях нашей жизни, хирурги продолжают сталкиваться с дискриминацией по полу на всех этапах карьеры: во время обучения, в интернатуре, и на работе. Чтобы показать реальную ситуацию с гендерным неравенством в хирургии, команда "SurgFem: Хірургині для хірургинь" провела всеукраинское исследование "Женщина в хирургии: проблемы не существует?".
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Дискриминация хирургов
В анкетировании приняли участие 340 хирургов и интернов по различным хирургическим специализациям из разных регионов Украины.
По полученным данным, большинство врачей не получает должной поддержки при выборе хирургической специальности во время обучения (65,8%), а 35% хирургов сообщили, что их пол негативно повлиял на качество подготовки во время интернатуры. К тому же гендерные стереотипы затрудняют поиск места работы после завершения интернатуры (60,8 %).
54 % врачей переживали унизительные высказывания или пренебрежительное отношение к своему полу со стороны коллег, столько же (55 %) – сексуальную объективацию или домогательства от них. Хирурги определяют основными препятствиями на своем профессиональном пути дискриминацию на работе (48,5%), профессиональное выгорание (50%), отсутствие поддержки от руководства (41,5%).
68 % хирургов путали с медсестрой другие медики, 92 % – пациенты. Большинство хирургов (54,7 %) сообщила, что пациенты сомневаются в их профессиональных навыках только из-за пола врача. В операционных женщины-хирурги в основном ассистируют (51,8 %), а самостоятельно проводят операции только 9 % опрошенных.
Что делать
Хирурги поделились собственными видениями, как можно избавиться от гендерного неравенства:
- "Нужно осознание мужчинами-хирургами того факта, что женщина-хирург может быть ничем не хуже их, а в некоторых моментах даже лучше. Установление менторства над женщинами-хирургами, особенно во время декретного отпуска и после выхода из него".
- "Быстрое реагирование на ситуации гендерного неравенства и создание анонимной службы для обращений гражданок. Внедрение обязательного процента участия женщин в работе хирургических отделений".
- "Больше женщин на руководящих должностях. Больше молодежи среди коллектива".
- "Обязательство трудоустройства хирургов и хирургов в соотношении 50/50".
- "Анонимный конкурс на должность хирурга, который сделает невозможным влияние возрастных и гендерных факторов".