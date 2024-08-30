Гарячка Західного Нілу: що відомо про хворобу, яка шириться Україною

З початку літа в Києві зафіксували 17 госпіталізацій та три летальні через гарячку Західного Нілу. Розповідаємо, що відомо про цю хворобу, як її виявити та чи піддається вона лікуванню.

Гарячку Західного Нілу викликає вірус, що поширюється через укуси комарів. Більшість інфікованих людей не мають жодних симптомів. Однак близько 1 з 5 людей може виникати лихоманка, головний біль, біль у м'язах та інші симптоми, схожі на грип.

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Рідко інфекція Західного Нілу вражає нервову систему і спричиняє серйозні запалення головного або спинного мозку (енцефаліт або менінгіт).

Вірус Західного Нілу є у багатьох частинах світу, включаючи Північну Америку, Європу, Африку, Близький Схід, Австралію та Азію. Він є найбільш поширеним вірусом, що передається комарами.

Симптоми гарячки Західного Нілу

Симптоми лихоманки Західного Нілу включають:

Лихоманку.

Головний біль.

Біль у м'язах.

Нудоту і блювоту.

Діарею.

Висип (зазвичай зосереджений навколо грудей і спини).

Збільшені лімфовузли.

Біль у горлі.

Біль в очах.

Симптоми енцефаліту або менінгіту, які викликає вірус Західного Нілу включають:

Інтенсивний головний біль.

Високу температуру (вище 39,5 градусів за Цельсієм).

Скутість у шиї.

Когнітивні порушення.

М'язова слабкість.

Рухи м'язів, які ви не можете контролювати (тремтіння або судоми).

Параліч.

Кома.

Як можна заразитися вірусом Західного Нілу

Інфіковані комарі передають вірус Західного Нілу. Зазвичай вони отримують вірус, укусивши інфікованого птаха (немає доказів, що люди отримують його безпосередньо від птахів). Вірус розмножується всередині комара, і передається людям (або іншій тварині), під час укусу.

Інкубаційний період – час до появи симптомів – зазвичай становить від 2 до 6 днів після укусу (але може тривати до 14 днів). Ви не можете заразитися вірусом Західного Нілу від іншої людини, яка хвора.

Які фактори ризику для лихоманки Західного Нілу

Комарі можуть вкусити будь-кого. Але деякі люди мають вищий ризик тяжкого перебігу хвороби. Ви можете бути у більшому ризику, якщо ви:

Старші 60 років.

Пройшли через трансплантацію органів.

Маєте рак.

Маєте діабет.

Маєте високий кров'яний тиск (гіпертонія).

Маєте хворобу нирок.

Які ускладнення вірусу Західного Нілу

Менше ніж 1% (близько 1 зі 150) інфікованих людей мають тяжкі симптоми. Найбільш поширене ускладнення – запалення частини вашої нервової системи (мозку та спинного мозку), включаючи енцефаліт і менінгіт.

Довгострокові наслідки тяжкої інфекції Західного Нілу можуть включати:

Втрату пам'яті.

Втрату слуху.

Труднощі при ходьбі.

М'язову слабкість.

Нетипові рефлекси.

Депресію.

Як лікують гарячку Західного Нілу

Не існує антивірусних препаратів для лікування вірусу Західного Нілу. Ви можете лікувати легкі симптоми вдома за допомогою засобів, які використовують при грипі чи застуді.

Якщо у вас серйозні неврологічні симптоми, лікарі будуть спостерігати за вами в лікарні. Можливе лікування ваших симптомів або зменшення набряку мозку з допомогою:

Протисудомних ліків, якщо є судоми.

Додаткового кисню або штучної вентиляції легень, щоб допомогти дихати.

Кортикостероїдів для зменшення запалення..

Профілактика гарячки Західного Нілу

Не існує вакцини для запобігання вірусу Західного Нілу. Найкращий спосіб зменшити ризик — захистити себе від укусів комарів. Способи цього включають:

Уникнення небезпечних періодів. Залишайтеся в приміщені, коли комарі найактивніші, особливо рано вранці та під час заходу сонця.

Використання репеленти від комарів. Розпилюйте репелент на відкриту шкіру або одяг перед виходом на вулицю.

Захист вашої шкіри. Носіть легкий одяг, наприклад довгі штани або сорочку з довгими рукавами, щоб покрити більше вашого тіла, коли ви на вулиці.

Осушення стоячої води. Регулярно виливайте та чистіть будь-які місця, де може накопичуватися вода, такі як пташиний фонтанчик або забиті дощові жолоби, де комарі можуть розмножуватися.

Захист від комарів вдома. Тримайте двері та вікна закритими або використовуйте сітки, щоб не допустити потрапляння комарів до вашого дому.