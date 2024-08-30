Лихорадка Западного Нила: что известно о болезни, которая распространяется по Украине

С начала лета в Киеве зафиксировали 17 госпитализаций и три летальных из-за лихорадки Западного Нила. Рассказываем, что известно об этой болезни, как ее выявить и поддается ли она лечению.

Лихорадку Западного Нила вызывает вирус, распространяющийся через укусы комаров. Большинство инфицированных людей не имеют никаких симптомов. Однако около 1 из 5 людей может возникать лихорадка, головная боль, боль в мышцах и другие симптомы, похожи на грипп.

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Редко инфекция Западного Нила поражает нервную систему и вызывает серьезные воспаления головного или спинного мозга (энцефалит или менингит).

Вирус Западного Нила есть во многих частях мира, включая Северную Америку, Европу, Африку, Ближний Восток, Австралию и Азию. Он является наиболее распространенным вирусом, передающимся комарами.

Симптомы лихорадки Западного Нила

Симптомы лихорадки Западного Нила включают:

Лихорадку.

Головную боль.

Боль в мышцах.

Тошноту и рвоту.

Диарею.

Сыпь (обычно сосредоточена вокруг груди и спины).

Увеличенные лимфоузлы.

Боль в горле.

Боль в глазах.

Симптомы энцефалита или менингита, которые вызывает вирус Западного Нила включают:

Интенсивную головную боль.

Высокую температуру (выше 39,5 градусов по Цельсию).

Скованность в шее.

Когнитивные нарушения.

Мышечная слабость.

Движения мышц, которые вы не можете контролировать (дрожь или судороги).

Паралич.

Кома.

Как можно заразиться вирусом Западного Нила

Инфицированные комары передают вирус Западного Нила. Обычно они получают вирус, укусив инфицированную птицу (нет доказательств, что люди получают его непосредственно от птиц). Вирус размножается внутри комара, и передается людям (или другому животному), во время укуса.

Инкубационный период – время до появления симптомов – обычно составляет от 2 до 6 дней после укуса (но может длиться до 14 дней). Вы не можете заразиться вирусом Западного Нила от другого человека, который болен.

Какие факторы риска для лихорадки Западного Нила

Комары могут укусить любого. Но некоторые люди имеют более высокий риск тяжелого течения болезни. Вы можете быть в большем риске, если вы:

Старше 60 лет.

Прошли через трансплантацию органов.

Имеете рак.

Имеете диабет.

Имеете высокое кровяное давление (гипертония).

Имеете болезнь почек.

Какие осложнения вируса Западного Нила

Менее 1% (около 1 из 150) инфицированных людей имеют тяжелые симптомы. Наиболее распространенное осложнение – воспаление части вашей нервной системы (мозга и спинного мозга), включая энцефалит и менингит.

Долгосрочные последствия тяжелой инфекции Западного Нила могут включать:

Потерю памяти.

Потерю слуха.

Трудности при ходьбе.

Мышечную слабость.

Нетипичные рефлексы.

Депрессию.

Как лечат лихорадку Западного Нила

Не существует антивирусных препаратов для лечения вируса Западного Нила. Вы можете лечить легкие симптомы дома с помощью средств, которые используют при гриппе или простуде.

Если у вас серьезные неврологические симптомы, врачи будут наблюдать за вами в больнице. Возможно лечение ваших симптомов или уменьшение отека мозга с помощью:

Противосудорожных лекарств, если есть судороги.

Дополнительного кислорода или искусственной вентиляции легких, чтобы помочь дышать.

Кортикостероидов для уменьшения воспаления.

Профилактика лихорадки Западного Нила

Не существует вакцины для предотвращения вируса Западного Нила. Лучший способ уменьшить риск - защитить себя от укусов комаров. Способы этого включают:

Избегание опасных периодов. Оставайтесь в помещении, когда комары активны, особенно рано утром и во время захода солнца.

Использование репеллентов от комаров. Распыляйте репеллент на открытую кожу или одежду перед выходом на улицу.

Защита вашей кожи. Носите легкую одежду, например длинные брюки или рубашку с длинными рукавами, чтобы покрыть больше вашего тела, когда вы на улице.

Осушение стоячей воды. Регулярно выливайте и чистите любые места, где может накапливаться вода, такие как птичий фонтанчик или забитые дождевые желоба, где комары могут размножаться.

Защита от комаров дома. Держите двери и окна закрытыми или используйте сетки, чтобы не допустить попадания комаров в ваш дом.