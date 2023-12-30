Знайшли 15 факторів, які підвищують ризик ранньої деменції

Міжнародна команда дослідників спростувала поширене переконання, що основним і практично єдиним фактором розвитку ранньої деменції є генетична схильність. Їхнє дослідження виявило, що є щонайменше 15 факторів, які впливають на розвиток цього захворювання.

Деменція, хоч і найчастіше зустрічається у літніх людей, але може виявлятися і в молодому віці. Світова статистика реєструє близько 370 тисяч таких випадків на рік. На жаль, на цю тему проведено мало досліджень.

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Нове дослідження деменції

Нещодавно вчені виявили головні фактори, що сприяють ранньому розвитку деменції. Вони аналізували дані 356 052 людей, використовуючи інформацію з Британського біобанку.

Серед учасників дослідження було 55,3% жінок, середній вік становив 54,6 року. На початку дослідження в жодного з учасників не було виявлено симптомів деменції. Вчені провели оцінку широкого кола факторів ризику – від генетичної схильності до впливу навколишнього середовища.

Які фактори впливають на ризик деменції

Виявилося, що на розвиток хвороби найбільший вплив мають низький рівень освіти та соціально-економічний статус, а також генетичні фактори. Крім того, велику роль відіграють спосіб життя (включаючи зловживання алкоголем та соціальну ізоляцію) та проблеми зі здоров'ям, такі як дефіцит вітаміну D, депресія, інсульт, порушення слуху та серцеві захворювання.

Дивно, але це перше дослідження, яке показує, що ми можемо впливати на ряд факторів для зниження ризику розвитку деменції - захворювання, що виснажує людину,

– зауважила провідна авторка дослідження Стіві Хендрікс.

За її словами, результати дослідження можуть відкрити нову еру у профілактиці ранньої деменції. Вчені пропонують включити ці мінливі фактори ризику в ініціативи щодо запобігання захворювання та відкриття нових терапевтичних можливостей.