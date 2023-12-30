Нашли 15 факторов, повышающих риск ранней деменции

Международная команда исследователей опровергла распространенное убеждение, что основным и практически единственным фактором развития ранней деменции является генетическая предрасположенность. Их исследование выявило, что существует по меньшей мере 15 факторов, влияющих на развитие этого заболевания.

Деменция, хоть и чаще всего встречается у пожилых, но может проявляться и в молодом возрасте. Мировая статистика регистрирует около 370 тысяч таких случаев в год. К сожалению, по этой теме проведено мало исследований.

Также на тему Таблетки против импотенции помогают в профилактике тяжелого заболевания

Новое исследование деменции

Недавно учёные обнаружили главные факторы, способствующие раннему развитию деменции. Они анализировали данные 356052 человек, используя информацию из Британского биобанка.

Среди участников исследования было 55,3% женщин, средний возраст составил 54,6 лет. В начале исследования у одного из участников не было выявлено симптомов деменции. Ученые провели оценку широкого круга факторов риска – от генетической предрасположенности к воздействию окружающей среды.

Какие факторы влияют на риск деменции

Оказалось, что на развитие болезни наибольшее влияние оказывают низкий уровень образования и социально-экономический статус, а также генетические факторы. Кроме того, большую роль играют образ жизни (включая злоупотребление алкоголем и социальную изоляцию) и проблемы со здоровьем, такие как дефицит витамина D, депрессия, инсульт, нарушения слуха и сердечные заболевания.

Удивительно, но это первое исследование, показывающее, что мы можем влиять на ряд факторов для снижения риска развития деменции - истощающего человека заболевания.

– отметила ведущий автор исследования Стиви Хендрикс.

По ее словам, результаты исследования могут открыть новую эру в профилактике ранней деменции. Ученые предлагают включить эти изменяющиеся факторы риска в инициативы по предотвращению заболевания и открытию новых терапевтических возможностей.