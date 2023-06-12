В чоловічій мастурбації знайшли важливе еволюційне значення

Мастурбація поширена в тваринному світі, але особливо серед приматів, включаючи людей. Історично така поведінка вважалася або патологічною, або побічним продуктом сексуального збудження, а записані спостереження були надто фрагментарними, щоб зрозуміти її поширення, еволюційне чи адаптивне значення.

Нове дослідження мастурбації

Нове дослідження показує, що чоловіча мастурбація у приматів, зокрема у людей, має еволюційне значення. Вона збільшує репродуктивний успіх і допомагає уникнути зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом.

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Матильда Бріндл та її колеги зібрали найбільший в історії набір даних про мастурбацію приматів, зіставивши інформацію з майже 400 джерел, включаючи 246 опублікованих наукових статей, а також 150 анкет і особистих повідомлень від приматологів і доглядачів зоопарків. На основі цих даних автори відстежили розподіл аутосексуальної поведінки серед приматів, щоб зрозуміти, коли і чому вона виникла як у самок, так і у самців.

Виявилося, що мастурбація має довгу еволюційну історію серед приматів і, швидше за все, була у спільного предка всіх мавп та людей. Вчені перевірили кілька гіпотез, чому виникла така поведінка.

Чому виникла мастурбація

За однією з них, мастурбація сприяє успішному заплідненню. Вона може посилити збудження перед сексом, а також виділяти "неякісну, застояну" сперму, залишаючи для спарювання свіжу.

"Гіпотеза уникнення патогенів" передбачає, що чоловіча мастурбація знижує ймовірність зараження ІПСШ після злягання шляхом очищення уретри еякулятом, отриманим в результаті мастурбації.

Значення жіночої мастурбації залишається менш зрозумілою. Хоча це часто пояснюється меншою кількістю даних, які її описують, що зменшує аналітичну силу. Команда стверджує, що для кращого розуміння еволюційної ролі жіночої мастурбації необхідні додаткові дані про жіночу сексуальну поведінку.