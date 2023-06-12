В мужской мастурбации обрели важное эволюционное значение

Мастурбация распространена в животном мире, но особенно среди приматов, включая людей. Исторически такое поведение считалось либо патологическим, либо побочным продуктом сексуального возбуждения, а записанные наблюдения были слишком фрагментарными, чтобы понять его распространение, эволюционное или адаптивное значение.

Новое исследование мастурбации

Новое исследование показывает, что мужская мастурбация у приматов, в частности людей, имеет эволюционное значение. Она увеличивает репродуктивный успех и помогает избежать заражения передающимися половым путем инфекциями.

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Матильда Бриндл и ее коллеги собрали самый большой в истории набор данных о мастурбации приматов, сопоставив информацию из почти 400 источников, включая 246 опубликованных научных статей, а также 150 анкет и личных сообщений от приматологов и смотрителей зоопарков. На основе этих данных авторы отследили распределение аутосексуального поведения среди приматов, чтобы понять, когда и почему оно возникло как у самок, так и у самцов.

Оказалось, что мастурбация имеет долгую эволюционную историю среди приматов и, скорее всего, была у общего предка всех обезьян и людей. Ученые проверили несколько гипотез, почему возникло такое поведение.

Почему возникла мастурбация

По одной из них, мастурбация способствует успешному оплодотворению. Она может усилить возбуждение перед сексом, а также выделять "некачественную, застоявшуюся" сперму, оставляя для спаривания свежую.

"Гипотеза избегания патогенов" предполагает, что мужская мастурбация снижает вероятность заражения ИППП после совокупления путем очистки уретры эякулятом, полученным в результате мастурбации.

Значение женской мастурбации остается менее понятным. Хотя это часто объясняется меньшим количеством описывающих ее данных, что уменьшает аналитическую силу. Команда утверждает, что для лучшего понимания эволюционной роли женской мастурбации необходимы дополнительные данные о женском сексуальном поведении.