Y-хромосома еволюціонує швидше за X-хромосому: чи може вона зникнути
Джерело:IFLSciense
Досліджуючи статеві хромосоми приматів науковці виявили дещо несподіване. Їх спантеличило те, що Y-хромосома дуже швидко еволюціонує. Натомість X-хромосома – залишається статичною.
Статтю опубліковано в науковому журналі Nature. Слід розуміти, що усі люди мають 23 пари хромосом, одна з яких містить статеві хромосоми. У жінок – XX, у чоловіків – ХY.
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Що виявили вчені
Учені проаналізували геноми для X і Y хромосом 5 людиноподібних мавп – шимпанзе, бонобо, горил, борнейських орангутангів і суматранських орангутангів, а також меншої мавпи – сіамангового гібона. І додали людські дані, аби зрештою порівняти показники 7 приматів.
Y-хромосоми переважно сильно відрізняються між видами, тоді як X-хромосоми в основному схожі,
– ідеться у висновках.
Про що це свідчить
Понад 90% послідовностей Х-хромосоми мавпи збігаються з Х-хромосомою людини, що свідчить про відносно невеликий ступінь змін за мільйони років еволюції. При цьому лише 14 – 27% Y-хромосом мавп збігаються з людською версією, це вказує на велику кількість швидких змін.
"Те, наскільки Y-хромосоми цих видів були відмінними між собою – дивовижно. Це свідчить про те, що Y-хромосоми еволюціонують дуже швидко", – пояснили дослідниця Катерина Макова.
Учені припустили, що секрет у тому, що Y-хромосома не обмінюється великою кількістю генетичної інформації з іншими хромосомами, а отже схильна до великої кількості делецій (мутацій, при якій вилучається частина хромосоми або послідовність ДНК) та інших типів мутацій. Тому, Y-хромосома з часом стає коротшою.
"Y-хромосома мавпи скорочується, накопичує багато мутацій і повторів, а також втрачає гени", – додають учені.
Тому вчені припустили, що Y-хромосома перебуває у ссавців на шляху до вимирання. Та все ж, учені вважають що хоча вона і може зменшуватися, але навряд чи зникне повністю.