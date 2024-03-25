Епідемія передозувань у США: від наркотиків гине стільки ж, як під час Другої світової війни

Свіжі дані показують, що смертність від передозувань у США збільшилася більш ніж у чотири рази. Сьогодні від передозу гинуть стільки американців, скільки померло за часів Другої світової війни.

Епідемія передозувань у США

Свіжий звіт Центрів з контролю та профілактики захворювань США після смертей від передозувань у 2022 році показує, що за рік від передозування померла 107 941 людина.

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Це приблизно дев'ять тисяч смертей на місяць або одна смерть кожні п'ять хвилин. Для порівняння: такий самий рівень смертності у США був під час Другої світової війни, тоді як під час війни у В'єтнамі втрати були значно меншими.

Звіт вказує, що тепер на 100 тисяч людей у США припадає 32,6 смерті від передозування на рік. У 2002 році їх було лише 8,2 на 100 тис. Водночас є позитивний момент: зростання цього показника сповільнилося в останній рік. Якщо у 2021 році показник становив 32,4, то у 2022 – він був лиш трохи більшим.

Нерівномірний розподіл смертей

Однак, 32,6 смерті на 100 тисяч людей на рік – це величезний показник. А світову статистику смертей від передозувань оцінюють у півмільйона на рік.

Доповідь також наголошує на нерівномірному розподілі смертей за расовими групами. Наприклад, в індіанців ця цифра становить 65,2 смерті на 100 тисяч, в афроамериканців – 47,5 на 100 тис. У азійців показник становив лише 5,3, що у 12 разів менше, ніж в індіанців.

У звіті згадується і "епідемія фентанілу" – так називають поширення всіх синтетичних опіоїдів у США. Приблизно дві третини всіх смертей від передозувань припадає на цю групу речовин.