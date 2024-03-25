Эпидемия передозировок в США: от наркотиков погибает столько же, как во время Второй мировой войны

Свежие данные показывают, что смертность от передозировок в США увеличилась более чем в четыре раза. Сегодня от передоза погибают столько американцев, сколько умерло во времена Второй мировой войны.

Эпидемия передозировок в США

Свежий отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний США после смертей от передозировок в 2022 году показывает, что за год от передозировки умер 107 941 человек.

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Это примерно девять тысяч смертей в месяц или одна смерть каждые пять минут. Для сравнения: такой же уровень смертности в США был во время Второй мировой войны, тогда как во время войны во Вьетнаме потери были значительно меньше.

Отчет указывает, что теперь на 100 тысяч человек в США приходится 32,6 смерти от передозировки в год. В 2002 году их было всего 8,2 на 100 тыс. В то же время есть положительный момент: рост этого показателя замедлился в последний год. Если в 2021 году показатель составлял 32,4, то в 2022 – он был лишь немного больше.

Неравномерное распределение смертей

Однако, 32,6 смерти на 100 тысяч человек в год – это огромный показатель. А мировую статистику смертей от передозировок оценивают в полмиллиона в год.

Доклад также отмечает неравномерное распределение смертей по расовым группам. Например, у индейцев эта цифра составляет 65,2 смерти на 100 тысяч, у афроамериканцев – 47,5 на 100 тыс. У азиатов показатель составлял лишь 5,3, что в 12 раз меньше, чем у индейцев.

В отчете упоминается и "эпидемия фентанила" – так называют распространение всех синтетических опиоидов в США. Примерно две трети всех смертей от передозировок приходится на эту группу веществ.