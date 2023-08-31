Українці просять дозволити продаж препаратів екстреної контрацепції без рецепта:реакція уряду

Українці зібрали необхідну кількість підписів під петицією про безрецептурний продаж засобів екстреної контрацепції. Після цього прем'єр-міністр доручив МОЗ вивчити питання.

На сайті Кабінету Міністрів України створили петицію про вільний продаж засобів екстреної контрацепції Вона зібрала необхідну кількість підписів для розгляду – більш ніж 25 тисяч громадян.

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Позиція авторів петиції

За словами ініціаторів цієї петиції, екстрена контрацепція – це безпечний та ефективний метод уникнення небажаних вагітностей, а також допомога жінкам, що потрапили у жахливі ситуації, такі як зґвалтування. Особливо високий ступінь ефективності цих засобів досягається протягом перших 12 годин після статевого акту, і хоча їхня дія послаблюється з плином часу, вони залишаються важливим інструментом.

Авторка петиції Анна Туманян зазначає, що перешкоди в доступі до екстреної контрацепції можуть призводити до зростання числа абортів та народження дітей, яких не бажають батьки. Додатково вона вказує, що у багатьох країнах з розвиненою медичною системою подібні засоби можна придбати без рецепта у будь-якій аптеці.

Реакція уряду

Відповідаючи на цю петицію, Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, доручив Міністерству охорони здоров'я докладно дослідити питання можливості не рецептурного продажу засобів екстреної контрацепції.

Водночас він зазначив, що немає заперечень щодо перегляду правового статусу цих препаратів та включення їх до групи медичних засобів, які можна продавати без рецепта, однак із деякими обмеженнями, такими як вікові обмеження для покупців, що можуть бути встановлені шляхом внесення відповідних змін до реєстраційних документів.

Небезпека екстреної контрацепції

Використовувати таблетки екстреної контрацепції регулярно не можна. Одна проста причина – у кожній таблетці велика доза гормонів, яка зупиняє овуляцію. Препарати мають побічні ефекти – нудоту, затримку, кровотечу, головний біль, набухання молочних залоз.

Є велика кількість кращих методів контрацепції, наприклад, презервативи або оральні контрацептиви, з тими ж левоноргестрелом і етинілестрадіолом у складі, тільки в низьких дозах. Вони надійні, ефективні та дозволені для довгострокового застосування. А екстрену контрацепцію варто залишити лише на крайні випадки.