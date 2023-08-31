Украинцы просят разрешить продажу препаратов экстренной контрацепции без рецепта: реакция правительства

Украинцы собрали необходимое количество подписей под петицией о безрецептурной продаже средств экстренной контрацепции. После этого премьер-министр поручил Минздраву изучить вопрос.

На сайте Кабинета Министров Украины создали петицию о свободной продаже средств экстренной контрацепции. Она собрала необходимое количество подписей для рассмотрения – более 25 тысяч граждан.

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Позиция авторов петиции

По словам инициаторов этой петиции, экстренная контрацепция – это безопасный и эффективный метод избегания нежелательных беременностей, а также помощь женщинам, попавшим в ужасные ситуации, такие как изнасилование. Особенно высокая эффективность этих средств достигается в течение первых 12 часов после полового акта, и хотя их действие ослабляется с течением времени, они остаются важным инструментом.

Автор петиции Анна Туманян отмечает, что препятствия в доступе к экстренной контрацепции могут приводить к росту числа абортов и рождению детей, которых не желают родители. Дополнительно он указывает, что во многих странах с развитой медицинской системой подобные средства можно приобрести без рецепта в любой аптеке.

Реакция правительства

Отвечая на эту петицию, Денис Шмигаль, премьер-министр Украины, поручил Министерству здравоохранения подробно изучить вопрос возможности не рецептурной продажи средств экстренной контрацепции.

В то же время он отметил, что нет возражений о пересмотре правового статуса этих препаратов и включении их в группу медицинских средств, которые можно продавать без рецепта, однако с некоторыми ограничениями, такими как возрастные ограничения для покупателей, которые могут быть установлены путем внесения соответствующих изменений в регистрационные документы.

Опасность экстренной контрацепции

Использовать таблетки экстренной контрацепции регулярно нельзя. Одна простая причина – в каждой таблетке большая доза гормонов, останавливающая овуляцию. Препараты обладают побочными эффектами – тошнота, задержка, кровотечение, головная боль, набухание молочных желез.

Имеется большое количество предпочтительных методов контрацепции, например презервативы или оральные контрацептивы, с теми же левоноргестрелом и этинилэстрадиолом в составе, только в низких дозах. Они надежны, эффективны и разрешены для длительного применения. А экстренную контрацепцию следует оставить только на крайние случаи.