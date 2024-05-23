Спекотні ночі сильно підвищують ризик інсульту

Нещодавнє дослідження наголошує на небезпеці, яку несуть екстремальні нічні температури для збільшення ризику розвитку інсульту. З новими даними, люди можуть краще підготуватися до умов поступового підвищення температури в нічний час.

Інсульт – одна з основних причин смерті та інвалідності у світі. Відомо багато факторів ризику, таких як високий артеріальний тиск, діабет, алкоголь і високий рівень холестерину, але мало що відомо про вплив температурних коливань, особливо нічних, на ймовірність інсульту.

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Нове дослідження спеки

Вчені з Університету Гельмгольця та лікарні Аугсбурга в Німеччині досліджували зв'язок між підвищенням нічної температури та частотою інсультів. Олександра Шнайдер, керівниця групи з вивчення екологічних ризиків, зазначила, що швидке підвищення нічних температур є тривожним сигналом у контексті кліматичних змін.

Дослідження 2020 року показало, що з 1985 по 2017 рік нічні температури в багатьох частинах світу підвищилися швидше, ніж денні, частково через збільшення площ, які накопичують денне тепло і затримують його вночі.

Трагедія 2003 року в Європі, яка забрала життя 70 000 осіб під час тритижневої спеки, і статистика США, де спека є найбільш смертоносною з усіх стихійних лих, підкреслює ці ризики.

Нічна спека підвищує ризик інсульту

Вчені проаналізували дані про 11037 пацієнтів з діагнозом інсульт, які надійшли до університетської лікарні Аугсбурга з 2006 по 2020 рік. Результати показали, що сильна нічна спека збільшує ризик інсульту на 7%.

У період з 2006 по 2012 рік у вибірці було зафіксовано додатково два випадки інсульту щорічно, пов'язані з високими нічними температурами, а в період з 2013 по 2020 рік кількість подібних випадків збільшилася до 33 випадків на рік. Це вказує на посилення впливу спекотних ночей на здоров'я населення у зв'язку з глобальним потеплінням.

Дослідження наголошує на важливості моніторингу та адаптації до мінливих кліматичних умов, особливо в нічний час, коли температура може мати несподівано сильний вплив на здоров'я людини.