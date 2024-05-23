Жаркие ночи сильно повышают риск инсульта

Недавнее исследование подчеркивает опасность, которую несут экстремальные ночные температуры для увеличения риска развития инсульта. С новыми данными, люди могут лучше подготовиться к условиям постепенного повышения температуры в ночное время.

Инсульт – одна из основных причин смерти и инвалидности в мире. Известно много факторов риска, таких как высокое артериальное давление, диабет, алкоголь и высокий уровень холестерина, но мало что известно о влиянии температурных колебаний, особенно ночных, на вероятность инсульта.

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Новое исследование жары

Ученые из Университета Гельмгольца и больницы Аугсбурга в Германии исследовали связь между повышением ночной температуры и частотой инсультов. Александра Шнайдер, руководитель группы по изучению экологических рисков, отметила, что быстрое повышение ночных температур является тревожным сигналом в контексте климатических изменений.

Исследование 2020 года показало, что с 1985 по 2017 год ночные температуры во многих частях мира повысились быстрее, чем дневные, частично из-за увеличения площадей, которые накапливают дневное тепло и задерживают его ночью.

Трагедия 2003 года в Европе, которая унесла жизни 70 000 человек во время трехнедельной жары, и статистика США, где жара является самой смертоносной из всех стихийных бедствий, подчеркивает эти риски.

Ночная жара повышает риск инсульта

Ученые проанализировали данные о 11037 пациентах с диагнозом инсульт, поступивших в университетскую больницу Аугсбурга с 2006 по 2020 год. Результаты показали, что сильная ночная жара увеличивает риск инсульта на 7%.

В период с 2006 по 2012 год в выборке было зафиксировано дополнительно два случая инсульта ежегодно, связанные с высокими ночными температурами, а в период с 2013 по 2020 год количество подобных случаев увеличилось до 33 случаев в год. Это указывает на усиление влияния жарких ночей на здоровье населения в связи с глобальным потеплением.

Исследование подчеркивает важность мониторинга и адаптации к меняющимся климатическим условиям, особенно в ночное время, когда температура может иметь неожиданно сильное влияние на здоровье человека.