Споживання в їжу апельсинових шкірок може знизити ризик важких захворювань

Нове наукове відкриття Університету Флориди розкриває несподівану користь апельсинової цедри, яка вважається харчовими відходами. Дослідники виявили, що екстракти з цедри апельсина здатні пригнічувати вироблення небезпечних речовин, асоційованих із серцевими захворюваннями.

Згідно зі статистикою Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), серцево-судинні хвороби перебувають на першому місці серед причин смертності у різних демографічних групах.

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Нове дослідження апельсинової цедри

Дослідження показали, що певні види кишкових бактерій можуть сприяти розвитку серцево-судинних захворювань через виробництво триметиламіну N-оксиду (ТМАО) у процесі перетравлення їжі. Вчені Клівлендської клініки вважають, що рівень ТМАО може бути індикатором ризику розвитку серцевих захворювань у майбутньому.

Завдяки фінансуванню від USDA на суму 500 тисяч доларів, Ю Ванг та його наукова група вивчали, як екстракти апельсинової цедри, багаті на корисні фітохімікати, можуть впливати на зниження рівня ТМАО та виробництва триметиламіну (ТМА). У ході експериментів були протестовані два види екстрактів: полярні та неполярні.

Ванг пояснює, що для одержання полярних фракцій використовувалися розчинники з різною полярністю.

Уявіть собі заправку для салату: компоненти, розчинені у воді або оцті, представляють полярну фракцію, а ті, що в олії, неполярну,

– пояснила Ванг.

Цедра апельсина сприяє здоровʼю серця

Дослідження показало, що неполярний екстракт цедри апельсина ефективно пригнічує вироблення шкідливих хімічних речовин. У полярному екстракті знайшли сполуку ферулоілпутресцин, яка також значно гальмує фермент, який відповідає за виробництво ТМА.

"Це відкриття дає нові перспективи для використання ферулоїлпутресцину у профілактиці серцево-судинних захворювань", – зазначає Ванг, викладач кафедри харчових наук та харчування людини UF/IFAS.

Значення дослідження цедри апельсина велике з огляду на те, що в США щорічно виробляється 5 мільйонів тонн цього продукту в процесі виготовлення апельсинового соку. Майже половина цедри використовується як корм для тварин, решта зазвичай утилізується.

Однак Управління контролю за продуктами та ліками (FDA) визнає натуральні екстракти цедри апельсина безпечними для споживання, що дає Ванг та її команді підстави для пошуку нових способів використання цього продукту.