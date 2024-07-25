Потребление в пищу апельсиновых кожуры может снизить риск тяжелых заболеваний

Новое научное открытие Университета Флориды раскрывает неожиданную пользу апельсиновой цедры, которая считается пищевыми отходами. Исследователи обнаружили, что экстракты из цедры апельсина способны подавлять выработку опасных веществ, ассоциированных с сердечными заболеваниями.

Согласно статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сердечно-сосудистые болезни находятся на первом месте среди причин смертности в различных демографических группах.

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Новое исследование апельсиновой цедры

Исследования показали, что определенные виды кишечных бактерий могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний из-за производства триметиламина N-оксида (ТМАО) в процессе переваривания пищи. Ученые Кливлендской клиники считают, что уровень ТМАО может быть индикатором риска развития сердечных заболеваний в будущем.

Благодаря финансированию от USDA на сумму 500 тысяч долларов, Ю Ванг и его научная группа изучали, как экстракты апельсиновой цедры, богатые полезными фитохимикатами, могут влиять на снижение уровня ТМАО и производства триметиламина (ТМА). В ходе экспериментов были протестированы два вида экстрактов: полярные и неполярные.

Ванг объясняет, что для получения полярных фракций использовались растворители с разной полярностью.

Представьте себе заправку для салата: компоненты, растворенные в воде или уксусе, представляют полярную фракцию, а те, что в масле, неполярную,

– объяснила Ванг.

Цедра апельсина способствует здоровью сердца

Исследование показало, что неполярный экстракт цедры апельсина эффективно подавляет выработку вредных химических веществ. В полярном экстракте нашли соединение ферулоилпутресцин, которое также значительно тормозит фермент, отвечающий за производство ТМА.

"Это открытие дает новые перспективы для использования ферулоилпутресцина в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний", – отмечает Ванг, преподаватель кафедры пищевых наук и питания человека UF/IFAS.

Значение исследования цедры апельсина большое, учитывая то, что в США ежегодно производится 5 миллионов тонн этого продукта в процессе изготовления апельсинового сока. Почти половина цедры используется как корм для животных, остальное обычно утилизируется.

Однако Управление контроля за продуктами и лекарствами (FDA) признает натуральные экстракты цедры апельсина безопасными для потребления, что дает Ванг и ее команде основания для поиска новых способов использования этого продукта.