Як позбутися другого підборіддя: найдієвіші способи

Найефективніший метод, щоб позбутися другого підборіддя, полягає у зменшенні відсотка жирових відкладень в організмі. Іншими словами, це означає, що потрібно схуднути. Однак цей метод не завжди підходить усім.

Другим підборіддям вважають жирові відкладення в області під нижньою щелепою. Воно не несе ніякої шкоди – це лише особливість зовнішності людини.

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Однак є люди, для яких друге підборіддя – привід почуватися невпевнено та дискомфортно. Причин цього може бути багато: особисті уявлення про красу, бажання вписатися в якісь стандарти або щось інше.

Підсумок один – людина хоче позбутися другого підборіддя. Але як це можна зробити і чи взагалі можна?

Чому виникає друге підборіддя

Роль відіграють два фактори: відсоток жиру в організмі та кісткова будова обличчя. Зі збільшенням кількості жирових відкладень, вираженість другого підборіддя збільшується. Однак цей фактор можна регулювати, якщо є бажання та мотивація для зміни.

З іншого боку, будову кісток лицьового черепа, навіть за великого бажання, самостійно виправити не можна. У деяких людей з народження є гостріше підборіддя, що може робити жирові відкладення в області під нижньою щелепою менш помітними.

Іноді причиною другого підборіддя може бути пов'язана з особливостями будови щелепи. Наприклад, верхньощелепний прогнатизм – стан, при якому верхня щелепа висунута вперед, може впливати на вираженість другого підборіддя.

Як позбутися другого підборіддя

Вправи та масаж

Прибрати жирові відкладення ізольовано в області другого підборіддя шляхом тренувань та масажів неможливо. Однак є деякі методи, які можуть допомогти поліпшити загальний контур і тонус обличчя.

Використання спеціального жувального тренажера для м'язів щелепи може сприяти їхньому зміцненню та надати більш виразного вигляду. Це, своєю чергою, може зробити лінію підборіддя чіткішою. Але важливо пам'ятати, що неправильні тренування або надмірне навантаження можуть спричинити травми, тому слід використовувати такі тренажери з обережністю та за порадою фахівця.

Також можна виконувати вправи для зміцнення м'язів шиї. Хоча ці вправи можуть певною мірою допомогти надати чіткішого контуру шиї та підборіддя, їхній вплив обмежений. Вони насамперед сприяють зміцненню м'язового каркаса, що може зовні зробити обличчя більш підтягнутим.

Хірургія та косметологія

Існує кілька різних методів, включаючи пластичні операції та нехірургічні процедури, які можуть допомогти позбутися другого підборіддя.

Ліпосакція. Цей метод передбачає видалення жиру з підборіддя за допомогою спеціальної трубки. Процедура зазвичай проводиться під місцевою анестезією.

Підтяжка обличчя. Підтяжка обличчя включає видалення надлишкового жиру та частини шкіри в ділянці підборіддя та шиї. Це допомагає надати обличчю більш підтягнутого та молодого вигляду.

Підтяжка шиї. Ця операція включає цервікопластику (видалення частини шкіри) і платизмопластику (підтяжку м'язів) з метою зміни контурів шиї та підборіддя.

Нехірургічна альтернатива. Введення дезоксихолевої кислоти – це нехірургічна процедура, коли спеціальна речовина вводиться в область підборіддя. Ця речовина допомагає розщепити жир, після чого він всмоктується у кров.

Важливо, що жодна з цих процедур не гарантує необоротного ефекту. Якщо людина набирає вагу, жирові відкладення можуть повернутися. Крім того, варто враховувати, що ці процедури можуть бути досить болючими, і набряк підборіддя може триматися протягом декількох днів після операції.

Найефективніші методи

Зниження ваги. До цього методу можна вдатися лише за наявності зайвої маси тіла. При цьому діяти варто дбайливо і акуратно, з турботою про себе та свій організм. Найкращий варіант – звернутися за консультацією до лікаря-дієтолога, ендокринолога або терапевта.

Ортодонтичне лікування за наявності показань, наприклад, деформації щелепи або неправильного прикусу.