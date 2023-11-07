Как избавиться от второго подбородка: самые действенные способы

Самый эффективный метод, чтобы избавиться от второго подбородка, заключается в уменьшении процента жировых отложений в организме. Другими словами, это означает, что нужно похудеть. Однако этот метод не всегда подходит всем.

Вторым подбородком считают жировые отложения в области под нижней челюстью. Оно не несет никакого вреда – это только особенность облика человека.

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Однако есть люди, для которых второй подбородок – повод чувствовать себя неуверенно и дискомфортно. Причин тому может быть много: личные представления о красоте, желание вписаться в какие-то стандарты или что-то другое.

Итог один – человек хочет избавиться от второго подбородка. Но как это можно сделать и вообще можно?

Почему возникает второй подбородок

Роль играют два фактора: процент жира в организме и костное строение лица. С увеличением количества жировых отложений, выраженность второго подбородка увеличивается. Однако этот фактор можно регулировать, если есть желание и мотивация к изменению.

Не считая того, строение костей лицевого черепа, даже при большом желании, без помощи других поправить нельзя. У некоторых людей с рождения есть более острый подбородок, что может делать жировые отложения в области под нижней челюстью менее заметными.

Иногда причина второго подбородка может быть связана с особенностями строения челюсти. К примеру, верхнечелюстной прогнатизм – состояние, при котором верхняя челюсть выдвинута вперед, может оказывать влияние на выраженность второго подбородка.

Как избавиться от второго подбородка

Упражнения и массаж

Убрать жировые отложения изолированно в области второго подбородка путем тренировок и массажей невозможно. Однако есть некоторые методы, которые могут помочь улучшить общий контур и тонус лица.

Использование специального жевательного тренажера для мышц челюсти может способствовать их укреплению и придать более выразительный вид. Это, в свою очередь, может сделать линию подбородка более четкой. Но важно помнить, что неправильные тренировки или чрезмерная нагрузка могут привести к травмам, поэтому следует использовать такие тренажеры с осторожностью и по совету специалиста.

Также можно выполнять упражнения по укреплению мышц шеи. Хотя эти упражнения могут в определенной степени помочь придать более четкий контур шеи и подбородка, их влияние ограничено. Они в первую очередь способствуют укреплению мышечного каркаса, что может снаружи сделать лицо более подтянутым.

Хирургия и косметология

Существует несколько различных методов, включая пластические операции и нехирургические процедуры, которые могут помочь избавиться от второго подбородка.

Липосакция. Этот метод предполагает удаление жира из подбородка с помощью специальной трубки. Процедура обычно производится под местной анестезией.

Подтяжка лица. Подтяжка лица включает удаление избыточного жира и части кожи в области подбородка и шеи. Это помогает придать лицу более подтянутый и молодой вид.

Подтяжка шеи. Эта операция включает цервикопластику (удаление части кожи) и платизмопластику (подтяжку мышц) с целью изменения контуров шеи и подбородка.

Нехирургическая альтернатива. Введение дезоксихолевой кислоты – нехирургическая процедура, когда специальное вещество вводится в область подбородка. Это вещество помогает расщепить жир, после чего он впитывается в кровь.

Важно, что ни одна из этих процедур не гарантирует необратимого эффекта. Если человек набирает вес, жировые отложения могут возвратиться. Кроме того, следует учитывать, что эти процедуры могут быть достаточно болезненными и отек подбородка может держаться в течение нескольких дней после операции.

Самые эффективные методы

Снижение веса. К этому способу можно прибегнуть только при наличии излишней массы тела. При этом действовать следует бережно и аккуратно, с заботой о себе и своем организме. Лучший вариант – обратиться за консультацией к врачу-диетологу, эндокринологу или терапевту.

Ортодонтическое лечение при наличии показаний, например деформации челюсти или неправильного прикуса.