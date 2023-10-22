Тепер без візиту до лікаря: в Україні спростили отримання першого е-рецепта

У Міністерстві охорони здоров'я спростили правила, щоб отримати перший електронний рецепт. Відтепер для цього не потрібно йти до лікаря.

Таким чином це значно спростить процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів. Водночас це також мінімізує прояви самолікування українцями.

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Перший е-рецепт тепер можна отримати простіше

У міністерстві розповіли, що раніше пацієнти могли отримати перший електронний рецепт без фізичного звернення до лікаря лише у разі наявності гострих або хронічних захворювань. Однак у всіх інших випадках пацієнти повинні були записатися на приймання до лікаря.

Тепер же ця вимога не є обов'язковою. Це означає, що навіть якщо пацієнт звертається до лікаря дистанційно вперше, лікар має право ухвалити рішення про виписку електронного рецепта на ліки без проведення особистого приймання пацієнта,

– уточнюють у відомстві.

Водночас у МОЗ наголосили, що у своєму рішенні лікар має враховувати отримані дані про стан пацієнта, його скарги, а також інформацію з облікової медичної документації.

МОЗ також збільшило термін отримання ліків за е-рецептом

Міністерство охорони здоров'я також збільшило термін дії е-рецептів на ліки, які пацієнт купує власним коштом. Відтепер це можна зробити впродовж 90 календарних днів, а не 30, як було раніше.

У МОЗ наголосили на важливості продовження терміну дії електронних рецептів, адже цей крок дозволить пацієнтам скоротити кількість візитів до лікаря, тим самим забезпечуючи подальшу ефективність їхніх рецептів. Крім того, це забезпечить пацієнтам зручніший спосіб оплати електронних рецептів.

Міністерство також оприлюднило нагадування щодо терміну дії електронних рецептів на наркотичні засоби. Наголошено, що ці приписи діють протягом 10 днів. Крім того, для препаратів, що підлягають відшкодуванню або оформлені на пільгових умовах, а також екстемпоральних препаратів встановлено термін дії 30 календарних днів.