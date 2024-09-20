Вчені назвали центральне джерело витоку COVID-19

Тваринний ринок у китайському місті Ухань, який часто називають причиною поширення COVID-19, таки виявився центральним джерелом інфекції.

Учені підтвердили це та визначили, які види тварин могли стати переносниками вірусу. Висновки опублікували у науковому журналі Cell.

Дивіться також Пандемія COVID-19 прискорила старіння мозку в підлітків: результати МРТ

"Нові дані доповнюють докази того, що вірус SARS-CoV2 передався від інфікованих тварин до людей, а ринок "Хуанань" був центральним місцем раннього поширення інфекції", – ідеться у дослідженні.

Деталі дослідження

Учені відібрали сотні мазків зі стін, підлоги, обладнання та каналізації ринку. Далі проаналізували відібраний матеріал за допомогою методу метагеномного секвенування. Вони буквально "зчитали" весь генетичний матеріал, присутній у зразку та аналізує його, аби зрозуміти його походження.

Серед тварин на ринку були: кролики, собаки, єнотоподібні собаки, бамбуковий щур, амурський їжак, малайський їжатець, мунтжак китайський, гімалайський бабак та гімалайська цівета.

Найбільш сприятливими до COVID-19 є кролики, собаки та єнотоподібні собаки. Як уточнили вчені, останні також здатні передавати інфекцію.

Учені припустили, що єнотоподібні собаки є серйозним кандидатом на роль тварин, які першими передали вірус людині.

Коли вперше передався вірус

Захначають, що SARS-CoV2 з'явився приблизно між серединою листопада та серединою грудня 2019 року.

Аналіз показав, що присутній на ринку вірус з'явився одночасно з вірусом, який спричинив пандемію. Отже – це один і той самий вірус.