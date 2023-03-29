Донора сперми, що став батьком 550 дітей, притягнуть до суду: така щедрість має ризики інцесту

Музикант із Гааги Джонатан Джейкоб Меєр постане перед судом. Усе через те, що він став біологічним батьком для 550 дітей, що підвищує ризик випадкового інцесту.

Цивільний позов подала одна з жінок, яка народила від 41-річного Джонатана Меєра дитину. Натомість фонд Donorkind в Нідерландах звинуватив чоловіка у брехні щодо кількості дітей, яких народили від нього.

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Дітей повинно було б бути не більше 25

Згідно з правилами голландських клінік сперми, донори можуть мати не більше 25 дітей або зробити пожертвування не більше 12 жінкам. Такі обмеження дозволяють запобігти інбридингу, інцесту або психологічним проблемам у дітей.

Однак очевидно, що Джонатан Меєр приховував справжню кількість народжених малюків. Так, жінка-позивачка заявила, що якби знала, що Меєр уже став батьком понад 100 дітей, вона б ніколи не обрала його. Тепер же її лякають можливі наслідки для її дитини.

Варто зазначити, що чоловік уже перебуває у чорному списку нідерландських донорів. Однак він не зупиняється та продовжує жертвувати сперму за кордон, зокрема, до Данії та України.

За словами голови фонду Donorkind Тіса ван дер Меєра, чоловік співпрацює з великими міжнародними банками сперми. Ба більше, він й сам шукає в Інтернеті та в соціальних мережах майбутніх батьків для домашнього запліднення. А щоб приховати своє справжнє ім'я, Меєр іноді використовує псевдонім Рууд.

Чого від Меєра хочуть домогтися у суді

Через очевидне критичне порушення правил клінік фонд Donorkind висунув низку вимог. Він хоче, щоб суд заборонив Джонатану Джейкобу Меєру здавати сперму. Окрім цього він наполягає на тому, щоб вся сперма Джонатана в сховищі була знищена. Винятком може бути лише та, яка уже призначена для жінки, у якої вже є дитина від цього чоловіка.

Також у фонді наполягають, щоб суд зобов’язав Мейєра з’ясувати, яким клінікам він робив пожертви.

Ми вживаємо заходів проти цієї людини, тому що уряд нічого не робить,

– сказав Тіс ван дер Меєр.

Зауважимо, що тривогу через діяльність Джонатана Джейкоба Меєра підняла ще у 2017 році нідерландська асоціація гінекологів NVOG. Саме тоді з'ясувалося, що від чоловіка народилися щонайменше 102 дітей через десять різних клінік у Нідерландах.