Донора спермы, ставшего отцом 550 детей, привлекут к суду: такая щедрость имеет риски инцеста

Музыкант из Гааги Джонатан Джейкоб Мейер предстанет перед судом. Все потому, что он стал биологическим отцом для 550 детей, что повышает риск случайного инцеста.

Гражданский иск подала одна из женщин, родившая от 41-летнего Джонатана Мейера ребенка. Взамен фонд Donorkind в Нидерландах обвинил мужчину во лжи относительно количества детей, которых родили от него.

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Детей должно было бы быть не больше 25

Согласно правилам голландских клиник спермы, доноры могут иметь не более 25 детей или пожертвовать не более 12 женщинам. Такие ограничения позволяют предотвратить инбридинг, инцест или психологические проблемы у детей.

Однако очевидно, что Джонатан Мейер скрывал настоящее количество родившихся малышей. Так, женщина-истец заявила, что если бы знала, что Мейер уже стал отцом более 100 детей, она бы никогда не выбрала его. Теперь же ее пугают возможные последствия для ребенка.

Следует отметить, что мужчина уже находится в черном списке нидерландских доноров. Однако он не останавливается и продолжает жертвовать сперму за границу, в частности, в Данию и Украину.

По словам главы фонда Donorkind Тиса ван дер Мейера, мужчина сотрудничает с крупными международными банками спермы. Более того, он и сам ищет в Интернете и в социальных сетях будущих родителей для домашнего оплодотворения. А чтобы скрыть свое настоящее имя, Мейер иногда использует псевдоним Рууд.

Чего от Мейера хотят добиться в суде

Из-за очевидного критического нарушения правил клиник фонд Donorkind выдвинул ряд требований. Он хочет, чтобы суд запретил Джонатану Джейкобу Мейеру сдавать сперму. Кроме того, он настаивает на том, чтобы вся сперма Джонатана в хранилище была уничтожена. Исключением может быть только та, которая предназначена для женщины, у которой уже есть ребенок от этого мужчины.

Также в фонде настаивают, чтобы суд обязал Мейера выяснить, каким клиникам он совершал пожертвования.

Мы принимаем меры против этого человека, потому что правительство ничего не делает,

– сказал Тис ван дер Мейер.

Заметим, что тревогу из-за деятельности Джонатана Джейкоба Мейера подняла еще в 2017 году нидерландская ассоциация гинекологов NVOG. В это время выяснилось, что от мужчины родились не менее 102 детей через десять разных клиник в Нидерландах.