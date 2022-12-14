В Дії оновили сертифікати вакцинації: що змінилося

Міністерство цифрової трансформації України оновило COVID-сертифікати в Дія. Тепер в додатку можна згенерувати документ про другу бустерну дозу вакцинації.

Через повномасштабну війну Росії проти України боротьба проти коронавірусу відійшла на другий план. Але хвороба нікуди не зникла і люди продовжують хворіти. Тому варто не забувати про вчасну вакцинації проти COVID-19.

Також на тему: Доступний препарат проти захворювання печінки виявився ефективним проти коронавірусу

І деяким українцям потрібне вже четверте щеплення. Тому в застосунку Дія тепер можна згенерувати оновлений документ.

Як отримати оновлений сертифікат про вакцинацію

зайдіть у застосунок Дія; натисніть Послуги → СOVID-сертифікати; виберіть, який саме сертифікат вам потрібен та натисніть "Отримати"; поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію.

Через кілька хвилин сертифікат зʼявиться серед ваших документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном,

– розповів Михайло Федоров.

Як довго діє сертифікат про вакцинацію

Терміни дії сертифіката про вакцинацію рахуються від дати щеплення, однак переважно терміни такі:

перша доза – 30 днів;

друга доза – 270 днів;

бустерна доза – 270 днів.

Але за кордоном терміни дії документа можуть бути довші або навпаки – коротші. Актуальну інформацію можна дізнатися на сайті Міністерства закордонних справ країни, де ви тимчасово перебуваєте.