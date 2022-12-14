В Дии обновили сертификаты вакцинации: что изменилось
Источник:Михаил Федоров
Министерство цифровой трансформации Украины обновило COVID-сертификаты в Дии. Теперь в приложении можно сгенерировать документ о второй бустерной дозе вакцинации.
Из-за полномасштабной войны России против Украины борьба против коронавируса отошла на второй план. Но болезнь никуда не исчезла и люди продолжают болеть. Поэтому следует не забывать о своевременной вакцинации против COVID-19.
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И некоторым украинцам нужна уже четвертая прививка. Поэтому в приложении "Дия" теперь можно сгенерировать обновленный документ.
Как получить обновленный сертификат о вакцинации
- зайдите в приложение Дия;
- нажмите Сервис → СOVID-сертификаты;
- выберите какой сертификат вам нужен и нажмите "Получить";
- поставьте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в Дии.
Через несколько минут сертификат появится в ваших документах. Воспользоваться им можно как в Украине, так и за рубежом
– рассказал Михаил Федоров.
Как долго действует сертификат о вакцинации
Сроки действия сертификата о вакцинации считаются от даты прививки, однако преимущественно сроки следующие:
- первая доза – 30 дней;
- вторая доза – 270 дней;
- бустерная доза – 270 дней.
Но за границей сроки действия документа могут быть длиннее или наоборот – более короткие. Актуальную информацию можно узнать на сайте Министерства иностранных дел страны, где вы находитесь.