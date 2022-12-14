В Дии обновили сертификаты вакцинации: что изменилось

Министерство цифровой трансформации Украины обновило COVID-сертификаты в Дии. Теперь в приложении можно сгенерировать документ о второй бустерной дозе вакцинации.

Из-за полномасштабной войны России против Украины борьба против коронавируса отошла на второй план. Но болезнь никуда не исчезла и люди продолжают болеть. Поэтому следует не забывать о своевременной вакцинации против COVID-19.

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И некоторым украинцам нужна уже четвертая прививка. Поэтому в приложении "Дия" теперь можно сгенерировать обновленный документ.

Как получить обновленный сертификат о вакцинации

зайдите в приложение Дия; нажмите Сервис → СOVID-сертификаты; выберите какой сертификат вам нужен и нажмите "Получить"; поставьте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в Дии.

Через несколько минут сертификат появится в ваших документах. Воспользоваться им можно как в Украине, так и за рубежом

– рассказал Михаил Федоров.

Как долго действует сертификат о вакцинации

Сроки действия сертификата о вакцинации считаются от даты прививки, однако преимущественно сроки следующие:

первая доза – 30 дней;

вторая доза – 270 дней;

бустерная доза – 270 дней.

Но за границей сроки действия документа могут быть длиннее или наоборот – более короткие. Актуальную информацию можно узнать на сайте Министерства иностранных дел страны, где вы находитесь.