Чому дієти не працюють: вчені зрозуміли, як формувати ідеальний раціон

Дослідники виявили значні індивідуальні відмінності в метаболічній реакції різних людей на одні й ті ж харчі. Вони висловлюють надію, що у майбутньому з'явиться можливість створювати унікальні дієтичні плани, адаптовані під окрему людину.

Реакція організму на однакову їжу може змінюватись серед різних людей. Дослідники стверджують, що концепція універсальної дієти, яка підходить кожному, не можлива і наголошують на необхідності персоналізації харчування.

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Їжа впливає на людей по-різному

В рамках нового наукового проєкту було залучено 1102 здорові добровольці. Протягом двох тижнів учасники дотримувалися однакового раціону, тоді як дослідники моніторили зміни у їхньому метаболізмі. Також аналізувалися сон, апетит та рівень фізичної активності учасників, а також склад їхнього кишкового мікробіому.

Основним фокусом дослідження стали показники глюкози, інсуліну та тригліцеридів у крові. Високі рівні цих речовин можуть вказувати на ризик розвитку ожиріння, серцево-судинних захворювань та діабету. У здорових людей після вживання однакової їжі показники могли різнитися вдесятеро.

Дослідження показало, що навіть в однояйцевих близнюків, які брали участь в експерименті, спостерігалися значні відмінності у реакції на їжу. Це стало несподіванкою для вчених, оскільки генетична схильність мала мінімальний вплив на метаболічну відповідь. Це привело до висновку, що пошук "дієти, за генами", може бути хибним підходом.

У ідентичних близнюків збіг мікробіому кишківника становив лише третину. Дослідники припускають, що в майбутньому буде чіткіше визначено роль кишкових бактерій у реакції на їжу і що втручання, спрямовані на коригування мікробіоми, допоможуть контролювати вагу та покращувати здоров'я.

Також було зазначено, що час споживання мав індивідуальний вплив на кожного учасника. Один і той самий продукт, вжитий на сніданок чи обід, викликав різні реакції в різних людей.

Індивідуальні дієти

Дослідники наголосили, що попри виявлену різноманітність, щоденні метаболічні реакції в окремих учасників були стабільними та передбачуваними, що в майбутньому може дозволити прогнозувати реакцію конкретної людини на різні харчі.

Коли організм учасників негативно реагував на певні продукти, у їхній крові підвищувалися рівні маркерів запалення. Це явище вчені назвали "дієтичним запаленням".

Професор Тім Спектор з Імперського коледжу Лондона, співавтор дослідження, висловив думку, що результати роботи можуть сприяти поліпшенню контролю ваги та загального стану здоров'я через розробку індивідуальних дієт, що запобігають нездоровим запальним реакціям на їжу.