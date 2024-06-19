Почему диеты не работают: ученые поняли, как формировать идеальный рацион

Исследователи обнаружили значительные индивидуальные различия в метаболической реакции разных людей на одни и те же продукты. Они выражают надежду, что в будущем появится возможность создавать уникальные диетические планы, адаптированные под отдельного человека.

Реакция организма на одинаковую пищу может варьироваться среди разных людей. Исследователи утверждают, что концепция универсальной диеты, которая подходит каждому, не возможна и подчеркивают необходимость персонализации питания.

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Еда влияет на людей по-разному

В рамках нового научного проекта было привлечено 1102 здоровых добровольца. В течение двух недель участники придерживались одинакового рациона, тогда как исследователи мониторили изменения в их метаболизме. Также анализировались сон, аппетит и уровень физической активности участников, а также состав их кишечного микробиома.

Основным фокусом исследования стали показатели глюкозы, инсулина и триглицеридов в крови. Высокие уровни этих веществ могут указывать на риск развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. У здоровых людей после употребления одинаковой пищи показатели могли различаться в десять раз.

Исследование показало, что даже у однояйцевых близнецов, участвовавших в эксперименте, наблюдались значительные различия в реакции на пищу. Это стало неожиданностью для ученых, поскольку генетическая предрасположенность имела минимальное влияние на метаболический ответ. Это привело к выводу, что поиск "диеты, по генам", может быть ошибочным подходом.

У идентичных близнецов совпадение микробиома кишечника составляло лишь треть. Исследователи предполагают, что в будущем будет четче определена роль кишечных бактерий в реакции на пищу и вмешательства, направленные на корректировку микробиома, помогут контролировать вес и улучшать здоровье.

Также было отмечено, что время потребления имело индивидуальное влияние на каждого участника. Один и тот же продукт, употреблен на завтрак или обед, вызвал различные реакции у разных людей.

Индивидуальные диеты

Исследователи отметили, что несмотря на выявленное разнообразие, ежедневные метаболические реакции у отдельных участников были стабильными и предсказуемыми, что в будущем может позволить прогнозировать реакцию конкретного человека на различные продукты.

Когда организм участников негативно реагировал на определенные продукты, в их крови повышались уровни маркеров воспаления. Это явление ученые назвали "диетическим воспалением".

Профессор Тим Спектор из Имперского колледжа Лондона, соавтор исследования, выразил мнение, что результаты работы могут способствовать улучшению контроля веса и общего состояния здоровья через разработку индивидуальных диет, предотвращающих нездоровые воспалительные реакции на пищу.